Wladár Sándor: lehetett érezni, hogy a struktúra változik

"Mindenesetre meglepődtem" - kezdte az értékelést Wladár Sándor. Bizonyára volt olyan, akivel megbeszélte a helyzetet, magában is bizonyosan jól átgondolta, de a Magyar Úszó Szövetség elnöke szerint Hosszú Katinka stábja sem tudhatott a döntésről.

Felelős döntést hozott, nyilván ő ismeri magát a legjobban, a döntését senki nem kérdőjelezheti meg

- mondta a szakember.

"Annyit érzékeltünk az elmúlt időszakban, hogy a világbajnokság után leadta a szakmai tervét, ami arról szól, hogy milyen, jellemzően távol-keleti versenyeken szeretne indulni, főként a tokiói olimpia előtti akklimatizáció miatt, valamint hogy kibővítette az őt felkészítő szakmai csapatát" - idézte fel Wladár Sándor.

Hosszú Katinka mellett eddig is erős csapat volt, most van még mellette egy holland nyújtó edző és Kiss Dániel erőnléti edző is vele dolgozik. "Lehetett érezni, hogy a struktúra változik és én magam láttam, hogy talán nem volt olyan felhőtlen az úszó-edző kapcsolat a kvandzsui vébén, mint korábban. Ezért meglepett, de mégsem lepett meg annyira Katinka döntése".

Még Sós Csaba szövetségi kapitány is azt mondta, hogy nagy viharok nem látszódhattak az olimpikon és volt edzője, Petrov Árpád kapcsolatában. Ezzel kapcsolatban Wladár Sándor elmondta: Katinka nem engedi ki ezeket a feszültségeket a nagyközönség elé. A közösségi tevékenységében is mindig a jó dolgok láthatók.

"Szerintem az utóbbi időben nem érezte, hogy Petrov Árpád nem tudja úgy segíteni a parton, ahogy azt korábban megszokta vagy amilyen elvárása volt"

- vélekedett a Magyar Úszó Szövetség elnöke. "Nehéz felmérni Katinka személyiségét, különleges ember különleges gondolkodással és különleges elvárásokkal, aki a saját magával szemben támasztott maximális követelményt próbálja kivetíteni a körülötte állókra, és szerintem ebbe nem tudott beleilleszkedni a volt edzője". Wladár Sándor végezetül hozzátette: egy versenyző-edző kapcsolat nagyon sokrétű, nincs egyetlen igazság, mindenkinek más válik be.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt