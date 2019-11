Sós Csaba: Hosszú Katinka nem marad egyedül

"Meglepődtem én is, de attól, hogy megdöbbentett volna, azért messze vagyunk" – fogalmazott Sós Csaba az InfoRádiónak azzal kapcsolatban, hogy Hosszú Katinka szakított edzőjével, hiszen edzőváltás történt már korábban is a sportágban. Az úszóválogatott szövetségi kapitánya emlékeztetett, annak idején Cseh László, vagy épp Kapás Boglárka is hasonló döntést hozott, és egy azóta is jól prosperáló, kiváló edzőtől egy másik kiváló szakemberhez mentek.

Nyilvánvaló lépés lehet az ilyen, ha nagyon hosszú ideje dolgoznak együtt a felek, és úgymond "elfárad a kapcsolat", esetleg, ha nem kompatibilisak a felek, ami jelen esetben fennállhat, tette hozzá Sós Csaba, de ettől még nem jelenti azt, hogy az egyik, vagy a másik rossz szakember lenne, vagy nem lenne kiváló versenyző.

Hosszú Katinka azt írta közleményében, hogy a kvangdzsui világbajnokságon ingott meg a bizalma, mint fogalmazott, Petrov Árpád "nem tudott felnőni a feladathoz". Sós Csaba ezzel kapcsolatban megjegyezte, markáns jegyek, amiből erre lehetett következtetni, szerinte nem voltak, igaz, utólag mindenki okos, és bizonyos dolgokat, ha akarna, magyarázhatna úgy, hogy ennek voltak az előjele. De attól még, hogy rossz momentumok, vagy a kívülállónak olybá' tűnhető jelenségek vannak, hogy nem minden harmonikus, még az nem feltétlenül úgy van, tette hozzá.

Sós Csaba kérdésre válaszolva arra is felhívta a figyelmet, hogy nem kell szó szerint érteni Hosszú Katinka szavait, vagyis

olyan edző nem lesz csak mellette, aki az felkészülését irányítja, amit saját maga fog tenni,

ezen felül nemhogy edző lesz mellette, hanem egy egész stábbal dolgozik együtt. A masszőrtől kezdve a pszichológuson keresztül például külön mellúszó-szakemberrel dolgozik hetente többször, emlékeztetett a kapitány, hangsúlyozva újfent: egy csapat fogja Hosszú Katinkát fölkészíteni, de Hosszú Katinka elképzelései szerint.

A szakember végezetül megjegyezte: miután a háromszoros olimpiai bajnok úszónő azok közé tartozik, aki már járt a csúcson, könnyen elképelhető, hogy újra fog, és

szentül hisz abban, hogy Hosszú Katinka sikeres maradhat.

