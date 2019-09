Cseh László Hosszú Katinka helyett Shane Tusup csapatát választotta

Két oka is volt annak, hogy Cseh László nemet mondott Hosszú Katinkának, és nem a háromszoros olimpiai bajnoknő Team Iron elnevezésű csapatában, hanem a római székhelyű Aqua Centurions tagjaként indul az új, szigorúan a profiknak meghirdetett Nemzetközi Úszó Liga (ISL) októberben startoló versenysorozatán. Amikor az olaszokkal megállapodott, nem is sejtette, hogy alkalmi csapatába a 20 esztendős Ilaria Cusinato is meghívást kap, akinek néhány nap óta Shane Tusup, Hosszú Katinka exférje és -edzője a trénere.

„Ilyen a sport kiszámíthatatlansága, olyan dolgok is megtörténhetnek, amire álmunkban se gondoltunk volna. Nem hinném, hogy most mentegetni kellene magamat, már csak az események sorrendje miatt sem. Amikor elfogadtam a római csapat vezetőinek ajánlatát, fogalmam sem volt arról, hogy Tusup is a képbe kerülhet mint az egyik leendő csapattársam hirtelen színre lépő edzője.

Számomra Cusinato nem Katinka kihívója, hanem ugyanúgy csak egy úszó, mint az Aqua Centurions többi versenyzője. Szóval se több, se kevesebb az ISL nemzetközi társulatának többi szereplőjénél.

Versenyen talán egyszer, ha láthattam, egyelőre fogalmam sincs arról, hogy mire viszi. Lehet, hogy egyszer majd meglepi a világot, de nem hinném, hogy erre már jövőre is sor kerülhet. Ami pedig engem illet, ma sem tagadom, hogy Rómából érkezett a legjobb ajánlat, ugyanakkor azt sem hagyhattam ki a számításból, hogy BVSC-versenyzőként nem lett volna elegáns tett a klubommal szemben, ha a Team Iron színeiben jelenek meg.” - mondta Cseh László az SzPress Hírszolgálatnak, hozzátéve, hogy az ISL versenysorozatát sokkal többre tartja, mint a FINA sebtében összehozott „ellenversenyét.”

Egyhónapos szabadsága után ezen a héten áll újra edzésbe a magyar úszósport legendája, aki a tavalyi glasgow-i Európa-bajnokságon pályafutása alatt először maradt érem nélkül, és ugyanez történt meg vele nemrégiben, a Dél-Koreában megrendezett világbajnokságon.

„A nem éppen fényes szereplésem után már Kvangdzsuban, a világbajnokság helyszínén csináltunk egy gyorsértékelést Plagányi Zsolttal, az edzőmmel - folytatta a három hónap múlva a 34. életévét is betöltő kétszeres világbajnok és hat olimpiai érem gazdája. - Mostanra a kép teljesen letisztult, tudom, hogy mire vállalkozhatok, és ami ennél is fontosabb, mire számíthatok a jövőben.

Sok kisebb-nagyobb kudarc után fogalmaztam korábban úgy, hogy a fejemben kell rendet teremteni, most viszont egészen más volt a helyzet. Arra a megállapításra jutottunk, hogy igazítani kell a felkészülésemen,

állítani egy kicsit a fókuszon. Az ötödik olimpiám előtt állok, meggyőződésem, hogy Athén, Peking, London és Rió után ott leszek Tokióban is, és nem úgy fogok rajthoz állni, hogy megteszi egy»bronzocska« is. Soha nem indultam világversenyen úgy, hogy beérem egy harmadik hellyel, ha meg lemaradnék a dobogóról, még a döntős szereplés is úgy ahogy megfelel. A mércét addig nem állítom alacsonyabbra, amíg válogatott versenyző vagyok, és a nemzeti színeket képviselem” – hangsúlyozta Cseh László, aki az év végi rövidpályás Eb-t biztos, hogy kihagyja, mert a glasgow-i színhely fölöttébb rossz emlékeket ébresztene benne.

Plagányi Zsolt az InfoRádióban beszélt arról, hogyan alakítják át jövőre Cseh László flekészülését, és azt is elárulta, mely számokban készülnek a tokiói olimpiára.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd