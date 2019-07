Magyarország-Ausztrália - percről percre

2019.07.23. 09:58

Magyarország-Ausztrália vízilabda-vb-negyeddöntő 10.00

Jó napot kívánunk minden kedves Olvasónknak! Cseh Sándor, a Ferencváros friss BL-győztes edzője a minap - még az Ausztrália-Montenegró negyeddöntő előtt - úgy vélekedett, Ausztráliával jobban járnánk a legjobb négy közé jutásért, aztán be is teljesült a vágya, hiszen a távoli ország legjobbjai viszonylag nagy meglepetésre legyőzték a délszláv gárdát. Azért ne gondolja senki, hogy minden előzmény nélkül történt ez: a magyar válogatott győzelmi szériája épp azóta íródik, hogy a Világliga belgrádi szuperdöntőjében hosszabbításos meccsen elverte az ausztrál - négygólos hátrányból felállva. Persze Elvisz Fatovicsék képesek megalázó vereségekre is: a tavalyi Világkupán még megvert horvátoktól a mostani vb-n 14-4-re kaptak ki. Tavaly négyszer is összecsaptunk Ausztráliával, a hosszabbításos vereségen kívül még egy felkészülési találkozón kikaptunk, és van még egy 10-4-es és egy 9-8-as magyar győzelem. A riói olimpián még 2016-ban 9-9-re zártunk, de 2012-ben, a Kemény-korszak alkonyán is csak egyetlen gól volt a két csapat közti különbség. Märcz Tamás szövetségi kapitány is óva inti a teljes közvéleményt, hogy könnyen hozható negyeddöntőre számítson bárki. Az ausztrál válogatottból Joseph Kayes magyar vizekben is megmártózott már, ahogy Aaron Younger is megállta a helyét a világ egyik legjobb bajnokságában. Lássuk az összecsapást!