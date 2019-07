Vámos Márton: ilyen gólokról álmodik az ember

Jól működő dolgot csinált az ausztrál csapat, kihasználták a fizikai erejüket - értékelt a köztelevízióban az Ausztrália legyőzését hozó vb-negyeddöntőt követően (rövid összefoglaló és menetrend a cikk végén) Märcz Tamás, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya, aki szerint csapatának is volt olyan helyzete, ami miatt szomorú lenne, ha nem sikerül nyerni - ezzel a bírói tevékenységre utalt.

"El kell felejteni, hogy 3-4 csapat esélyes egy tornán, a legjobb nyolc között nincs ott Montenegró és az Egyesült Államok, Oroszország pedig itt sincs a tornán.

Nem 6-8, hanem 10-12 csapat az érmek várományosa" - tért ki arra, hogy a vízilabdában ma már mennyire nincsenek előre elkönyvelt mérkőzések és viadalok. Ismert, Szerbia ráadásul korábban kikapott Spanyolországtól - bombameglepetésre (a másik negyeddöntős ágon).

Úgy érzi, sikerült "átverekedni magukat egy nagyon jó Ausztrálián", "a végsőkig küzdöttek a fiúk".

A részletekbe menve elmondta még,

Vámos Mártonban benne vannak azok a gólok, amilyennel például az utolsó másodpercekben eldőlt a találkozó, de kiemelte Nagy Viktor fontos pillanatokban bemutatott védéseit,

és azt, hogy "amennyire tudtuk, limitáltuk az ausztrálok támadásait, és nem kaptunk gyors gólokat emberhátrányban". "Csináltuk, amit akartunk, és bár nehéz volt a jó ausztrál védelmet áttörni, de végül sikerült egy góllal több gólt lőni, mint nekik."

"Nem feltétlenül érzem azt, hogy süllyedt volna a hajó, én már a torna előtt is mondtam, hogy jó az ausztrál csapat" - reagált arra az ujjtöréssel játszó Varga Dénes, aki egy csodagóllal járult hozzá a csapat teljesítményéhez, még vesztes állásnál. "Jól kezdtek, talán élesebben, mint mi, szerintem ez változott a második félidőben, és talán ebben tudtam egy kicsit segíteni, hogy a fiúk higgadtabban kezeljék a helyzeteiket. Hamar meg akartuk nyerni ezt a meccset, de egy jó csapat ellen ez nem így néz ki. Kevésen múlott a vége, maradt a végére egy időkérésünk, Vámos Mártonnal szemben pedig nagyot hibáztak az ausztrálok a végén nagy helyzetben" - vélekedett Varga Dénes.

A győztes gól szerzője, Vámos Márton szerint nem játszott jól a csapat.

"Ilyenekről is álmodik az ember, mondjuk, ha a döntőben lövöm és azzal nyerünk, akkor még boldogabb lennék, de most sem vagyok elégedetlen. Ha más van ott, akkor ugyanezt tette volna, most én voltam a nyerő ember, boldog vagyok nagyon, de kiemelném a csapatot, mert egyik negyedben sem játszottunk jól, ennek ellenére nagy szívvel és Nagy Viktor remek védéseivel meg tudtuk fordítani a mérkőzést" - nyilatkozta Vámos Márton, aki szerint nagy lökést adott a csapatnak Varga Dénes visszatérése. "Óriási segítség volt, nagyon kevesen is vagyunk nélküle, a gólja pedig zseniális volt. Ezzel sok terhet levett a vállunkról."

Fontos védésekkel segítette a hajrában a válogatottat Nagy Viktor.

"Nagyon bosszús voltam, mert úgy kaptunk nagyon sok gólt, hogy tehetetlen voltam. Amúgy a védekezésünk ezt leszámítva jól működött, és még így is meccsben tudtak maradni" - értékelt szintén a köztévének a kapus Nagy Viktor, aki Zalánki Gergőt és Vámos Mártont emelte ki a csapatból.

"Innentől kezdve senkit nem fog érdekelni, hogy hogy nyertünk"

- tette hozzá.

Ausztráliával az utóbbi időben nincsen könnyű dolga a magyar férfi vízilabda-válogatottnak, legutóbbi vereségét a belgrádi Világliga-szuperdöntőn épp ellene szedte be, négy gólos előnyt eltékozolva. Ausztrália 1994 óta nem jutott vb-elődöntőbe (akkor Magyarország állta útját az elődöntőben), de most járt a legközelebb hozzá.

Nagyon kellett szurkolni

A magyar férfi vízilabda-válogatott drámai küzdelemben 10-9-re győzte le Ausztrália csapatát, így bejutott az elődöntőbe a kvangdzsui olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.

Kétszer vezettek a magyarok Két kihagyott magyar emberelőnnyel indult a találkozó, a vezetést pedig az ausztrálok szerezték meg. Hárai Balázs ötméterest harcolt ki, amit Vámos Márton kíméletlenül kihasznált. Nem sokkal később a másik balkezes bombázó, Zalánki Gergő talált be elhajlásból. A rivális ezután Nathan Power két találatával visszavette a vezetést. Pimasz megoldással a negyed végén Manhercz Krisztián egyenlített: szinte "nulla szögből" lőtt a hálóba a passzra számító kapus mellett.

A második negyedben egy gyors 1-1 után Vámos kissé elkapkodott emberelőnyös megoldása nyomán lőtt góllal kerültek előnybe az ausztrálok, majd egy időkérés után kettővel ellépett a rivális. Märcz Tamás ekkor "megkongatta a vészharangokat" és beküldte a vízbe Varga Dénest. A magyarok érezhetően megtorpantak, és még örülhettek annak, hogy nem lett nagyobb a különbség. Kevesebb, mint egy perccel a nagyszünet előtt Vámos Márton lövésével zárkózott fel egy gólra a csapat.

A harmadik negyed egy magyar és egy ausztrál góllal kezdődött. Az ellentámadásból aztán jött Varga, és megmutatta, hogy gyakorlatilag törött ujjal is a világ egyik legjobbja: távolról lőtt csodálatos csuklómozdulattal kapufás gólt, majd az ő irányításával levezényelt fórból Sedlmayer Tamás talált be, ezzel a magyarokhoz került a vezetés. A kapuban Nagy is elkapta a fonalat, több jó védést mutatott be az utolsó szünetig.

A zárófelvonást Zalánki harmadik klasszis gólja vezette fel (9-7), az ausztrálok kettős emberelőnyből válaszoltak. A következő percekben a bírók hagyták azonos létszámban küzdeni a csapatokat, így nagy helyzet nem alakult ki, ám a végén feljöttek egyenlőre az ausztrálok. Még hátra volt 19 másodperc, s Kayes ugyan ziccerbe került, de nem tudott elég erőt vinni a lövésébe. Hét másodperce maradt a magyaroknak - az időkérés után Varga Vámos távolról a hálóba bombázott. A zárófelvonást Zalánki harmadik klasszis gólja vezette fel (9-7), az ausztrálok kettős emberelőnyből válaszoltak. A következő percekben a bírók hagyták azonos létszámban küzdeni a csapatokat, így nagy helyzet nem alakult ki, ám a végén feljöttek egyenlőre az ausztrálok. Még hátra volt 19 másodperc, s Kayes ugyan ziccerbe került, de nem tudott elég erőt vinni a lövésébe. Hét másodperce maradt a magyaroknak - az időkérés után Varga Vámos távolról a hálóba bombázott. Percről percre közvetítésünket itt elolvashatják.

Märcz Tamás együttese ezzel egyetlen lépésre van az ötkarikás kvótától, ugyanis a Koreai Köztársaságban a férfiaknál két indulási jogot osztanak ki: mivel az olimpiai bajnok Szerbia - amely világliga-győzelmével már biztosította helyét Tokióban - a negyeddöntőben kikapott a spanyoloktól, ezért a két döntős vehet részt biztosan a jövő évi ötkarikás játékokon.

Legutóbb 2013-ban Barcelonában fordult elő, hogy a férfi és a női válogatott is négy közé jutott a világbajnokságon, előbbi a katalán fővárosból arany-, utóbbi bronzéremmel tért haza.

A magyarok a csütörtöki elődöntőben - közép-európai idő szerint 11.30-tól - az olasz-görög párharc győztesével játszanak.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás