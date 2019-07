Magyarország-Olaszország - a döntőért

2019.07.25. 09:55

Magyar-olasz 11.30

Jó napot kívánunk! Sokakban élénken él 2012. augusztus nyolcadika, amikor háromszoros olimpiai bajnok Kemény-csapat a negyedik olimpián a negyeddöntőben Olaszország ellen medencébe ugrott, és viszonylag simán (11-9) kikapott. Abban az órában a Kemény Dénes-korszak véget ért, az edző vízilabda-szövetségi elnök lett, a kormányhoz pedig legkarizmatikusabb játékosa, Benedek Tibor ült és nyert bombameglepetésre világbajnoki aranyat a csapattal egy évvel később. Az eredményt mindenki a helyén kezelte, hisz olimpiai utáni évben mindig keszekuszák az erőviszonyok vízilabdában, a legjobbak is keresik az új ciklus megfelelő embereit, akikre négy éven keresztül számíthatnak. Azóta már Benedek Tibor kapitánykodásának is vége - ahogy a szövetség elnöke sem Kemény Dénes már, hanem másik exjátékosa, Vári Attila -, az őt követő kapitány Märcz Tamás iránt most töretlen a bizalom. Az utóbbi években már nem sikerült uralkodóvá válnia a magyar válogatottnak, sőt, mint arra a kapitány is rámutatott az Ausztrália elleni negyeddöntő után, vége annak a korszaknak, hogy 3-4 esélyes csapat osztja el maga között az érmeket. Való igaz, Szerbia - a spanyoloknak hála - nem került négy közé, ahogy Amerika és Montenegró már a nyolcban sem volt, Oroszország pedig ki sem jutott a kvangdzsui világbajnokságra. No de vissza a mieinkhez, illetve ellenfelünkhöz: leginkább tartani a délszláv csapatokon kívül biztosan az olaszoktól kellett a torna előtt, aztán gyenge csoportellenfelek után nehezen pörögtek fel a görögök ellen és alig sikerült nyerniük (7-6). Bízhatnak ugyanakkor a magyarok elleni közelmúltban, tavaly 5, illetve 7 góllal is volt, hogy jobbak voltak az itáliaiak (Európa-kupa, Eb). Az idei Európa Kupán minimális különbséggel, centerproblémákkal viszont sikerült nyerni (érdekesség: ugyanaz a négy csapat jutott a legjobb négy közé, mint most), és most bár Varga Dénes - legjobbunk - sérülten nyilván nem tölthet túl sok időt a medencében, lehet bízni abban, hogy a magyar csapat már két komoly erőpróbán is túlvan a vb-n, illetve a lelátóról együtt nézte az olasz-görög negyeddöntőt. Tartsanak velünk!