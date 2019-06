Újabb súlyos bukás, a Tour de France címvédője Svájcban balesetezett

A walesi kerekes kedden a negyedik szakaszon, 30 kilométerrel a cél előtt keveredett balesetbe, sokáig az út szélén ápolták, majd kivizsgálásra kórházba szállították. Az első hírek szerint a válla vagy a kulcscsontja sérült meg, és egyelőre nem tudni, hogy elindulhat-e a francia körversenyen.

Az Ineos (korábban Sky) istálló számára újabb csapás lenne a 33 éves Thomas kidőlése a 106. Tour de France előtt, ugyanis múlt szerdán a csapatkapitány Chris Froome vált harcképtelenné. A négyszeres Tour-győztes brit edzés közben esett óriásit, és eltört a combcsontja, a könyöke és a bordája. Ezzel a 34 éves klasszis számára véget ért a szezon.

.@GeraintThomas86 has crashed out of the Tour de Suisse ?



Hopefully the @TeamINEOS rider is okay for the Tour de France ? pic.twitter.com/fYLHQqUtxV