Visszatér súlyos sérülései után Chris Froome, videón üzent

A 34 éves sportoló szerdán közölte, hogy rajthoz áll a február 23-án kezdődő egyesült arab emírségekbeli körversenyen.

"Remek edzőtáborozáson vettem részt a Kanári-szigeteken, és örülök, hogy újabb lépést tehetek a teljes felépülésem felé" - jelentette ki az Ineos sztárja, akinek idei fő célja az újabb Tour-győzelem lesz.

Good news! I’ll be back racing at the @uae_tour ??‍♂️?? pic.twitter.com/nR8lfw5YNr