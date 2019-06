Friss hírek a hatalmasat bukó Chris Froome állapotáról

A négyszeres Tour de France-győztes brit versenyző - aki így nem indul a július 6-án kezdődő francia körversenyen - az egyéni időfutam pályáját járta be a Dauphiné elnevezésű franciaországi körversenyen, amikor balesetet szenvedett.

Csapata, az Ineos menedzsere, Dave Brailsford a baleset után azt mondta: úgy látta, Froome éppen az orrát törölte meg, amikor a nagy szélben elveszítette az irányítást a kerékpárja felett. A brit versenyzőnek a balesetet követő percekben a beszéddel is komoly gondjai voltak.

Froome-ot a roanne-i kórházba szállították, majd később mentőhelikopterrel St. Étienne-be vitték, ahol további vizsgálatok várnak rá. Az Ineos közleményben köszönte meg a mentősöknek a gyors és szakszerű ellátást, ugyanakkor jelezték: legjobbjuk felépülése várhatóan hosszú ideig tart majd.

Chris is in surgery at the moment to repair the multiple fractures, please keep him in your thoughts. I hope to be able to share a message from him tomorrow morning - MF