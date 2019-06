Vereséggel kezdték az argentinok a Copát

Porto Alegrében találkozott a venezuelai és a perui válogatott az A-csoport második mérkőzésén. (Az elsőn a brazilok 3-0-ra verték a bolíviaiakat.) Miután Luis Mago a 75. percben megkapta a második sárga lapját, a venezuelaiak emberhátrányban fejezték be a mérkőzést. Ha csak a VAR-t nem számítjuk plusz egy embernek hozzájuk: a videobíró, lest látva, két gólt is elvett a peruiaktól. A torna legdélibb helyszínén a vártnál is szerényebb érdeklődés (13 370 néző) mellett lejátszott mérkőzés eredménye elsősorban a braziloknak kedvez.

A B-csoport nyitó találkozóját Salvadorban, Bahia államban játszott a kolumbiai és az argentin válogatott. Lionel Scaloni, az Albiceleste szövetségi kapitánya hevesen kifogásolta az Itaipava Arena Fonte Nova gyepének állapotát a meccs után, de hát régi igazság: a győztes kolumbiaiak ugyanazon játszottak.

Az argentinoknál játszott Otamendi, Tagliafico, Lo Celso, Di María, Agüero és Lionel Messi is, de az Albiceleste vereséggel zárta a világbasjnokság óta játszott első tétmérkőzését. A portugál Carlos Queiroz által dirigált kolumbiaiak a 71. percben szereztek vezetést, James Rodriguez átadását Roger Martínez gyönyörű lövéssel értékesítette. A 86. percben Lerma labdáját Duván Zapata váltotta gólra. Mind a két gólszerző csereként állt be, s korábban éveken át az argentin bajnokságban szerepelt.

Az argentin válogatott 1979 óta először veszítette el bemutatkozó mérkőzését a Copán. A kolumbiai húsz év után nyertek ismét a kontinenstornán az Albiceleste ellen.

Nyitókép: Federación Colombiana de Futból