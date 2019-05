A politika beleavatkozik még az Európa Liga döntőjébe is

A Chelsea bajnoki szereplésével kivívta a következő idénybeli Bajnokok Ligája-indulás lehetőségét, az Arsenal erről lemaradt. Az „ágyúsok” csak akkor vehetnek részt 2019 őszén a „királykategóriában”, ha legyőzik a városi riválist Londontól nagyjából 4000 kilométernyire, Azerbajdzsán fővárosában.

A hírek szerint több ezer szurkoló kísérte el a két csapatot a messzi Keletre, egy részük a közösségi médián keresztül adja tanújelét a csalódottságának a szállodája, ideiglenes lakóhelye állapota miatt.

A két edző közül az olasz Maurizio Sarri még soha, semmilyen nagy trófeát nem nyert meg, s egybehangzó angol sajtóhírek szerint az utolsó mérkőzésére készül a Chelsea-vel. (Mint ahogyan igaz lehet ez például Eden Hazard-ra.) A keddi edzésen meglehetősen frusztráltan viselkedett, csapkodott, vagdosott. Akadtak, akik szerint Gonzalo Higuaín és David Luíz összezördülése miatt, Sarri azt mondta, közel sem ez idegesítette, hanem hogy nem tudták gyakorolni a rögzített játékhelyzetek megoldását, mert az edzés nyilvános volt a média számára.

Sarri jövője kétséges, a brit lapok szerint a kupagyőzelem sem mentené meg. Egyelőre nem mondhat mást, mint hogy szívesen maradna, szerződés köti a Chelsea-hez, de érdekes lenne tudni, hogy ha valóban a Juventus hívja, szíve szerint melyik munkát választaná.

Az Arsenalt irányító Unai Emeryt senki sem akarja elküldeni a klubtól, minden bizonnyal marad is, noha az ő neve is felvetődött a spanyol sajtóban, miután kiszivárgott, hogy Ernesto Valverdét meneszti a Barcelona. (A Marca szerint az ügy nem zárult még le, de legalább a jövő hétig várni kell az ezzel kapcsolatos bejelentésre. Egyébként Emery közel sem az első számú jelölt, két szövetségi kapitányt, a belgákat dirigáló Roberto Martínezt és a hollandokat vezető korábbi Barcelona-legendát, Ronald Koemant emlegetnek favoritként.)

Emery 2014 óta már háromszor megnyerte az Európa-ligát, mindannyiszor a Sevillával. Kétségtelen, hogy lényegesen nagyobb tapasztalata van az ilyesfajta nagy mérkőzések megvívásában, mint a nála 12 évvel idősebb, idén már hatvanéves Sarrinak.

Ugyanakkor, bár mindkét oldalon lesznek hiányzók, talán az Arsenal van ilyen szempontból a nehezebb helyzetben. Ramsey, Denis Suárez, Bellerín, Holding, Mkhitaryan biztosan hiányzik majd soraiból. A Chelsea-nél N’Golo Kanté játékáról a brit sajtó már lemondott, Maurizio Sarri azt mondta, ötvenszázaléknyi esély azért van a francia világbajnok szerepeltetésére. Mindazonáltal nagy meglepetés lenne, ha a közel egy hónapja sérült középpályás felépülne. Loftus-Cheek, Hudson-Odoi, Rüdiger és Ampadu biztosan hiányzik majd.

Alapvetésben igaz, de ennél azért színesebb a kép. Az örmények alapesetben a két ország miatti konfliktus miatt nem kapnak beutazó vízumot Azerbajdzsánba, Mindazonáltal szoros kivételek, például a sport miatt, voltak, 2015-ben részt vehettek örmény sportolók az Európa Játékokon. Ám ezúttal az érdekeltek úgy ítélték meg, hogy a futballista biztonsága nem lenne szavatolható, maradjon Londonban. (Mkhitaryan kapcsán nem ez az első ilyen eset, korábban, még a Borussia Dortmund tagjaként került már hasonló helyzetbe.)

Az Arsenalnál

nagy felháborodást váltott ki, hogy az egyik kulcsjátékos szerepeltetését a politika keresztülhúzza,

néhány játékos még azt is követelte az UEFA-tól, hogy vegye el a döntő rendezési jogát Bakutól, s a két londoni klub játsszon inkább a Wembley-ben. Erre nyilvánvalóan nem volt mód.

Mint ahogyan arra sincsen, hogy az Arsenal, ahogyan tervezte, kifejezze szimpátiáját a bemelegítésnél viselt mezekre írt névvel Henrikh Mkhtaryan iránt. Az UEFA határozottan megtiltotta ezt.

A várható kezdőcsapatok a szerda este magyar idő szerint este kilenckor kezdődő mérkőzésre.

Čech: az utolsó meccs

Petr Čech az utolsó mérkőzésén szerepel majd. A kapus május 20-án ünnepelte a 37. születésnapját, 2004-ben érkezett Angliába, éppen a mostani ellenfélhez, a Chelsea-hez. 2015-ig 494 meccsen védett, négy bajnoki cím és ugyanannyi FA-kupa-siker mellett a Ligakupából „csak” hármat gyűjtött. Volt ellenben BL- és EL-győztes is. A tervek szerint a nyártól visszatér a Chelsea szakmai stábjába, de most még az Arsenal sikeréért küzd majd. A 21. század első évtizedének egyik legjobb kapusa búcsúzik. Akad azért a Chelsea-ben is egy „ex”, Olivier Giroud 2012-től tavaly januárig az „ágyúsok” futballistája volt.