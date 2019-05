Pochettino: megmutattuk, hogy imádjuk a sportot és a labdarúgást - videók

"Csodálatos ez az érzés, nagyon nehéz szavakba önteni.

- jelentette ki a 47 éves argentin szakember, aki a korábbi BL-párharcokhoz hasonlóan ezúttal is hangsúlyozta, hogy a játékosait hősöknek tartja. "A második félidőben egyszerűen fantasztikusan játszottak, megmutatták, közösen megmutattuk, hogy imádjuk a sportot és a labdarúgást. Egészen élvezetes volt egy ilyen minőségű mérkőzést látni."

A Londonban elért 1-0-s győzelem után az Ajax saját közönsége előtt a 35. percben már 2-0-ra, összesítésben 3-0-ra vezetett. A szünet után azonban a Tottenham nagy nyomást gyakorolt a holland együttesre, a sérült sztárcsatár, Harry Kane helyén szereplő Lucas Moura pedig az 55. és az 59. percben is betalált, majd a 96. percben, a lefújás előtti másodpercekben a győzelmet és egyben a továbbjutást érő gólt is megszerezte.

Tottenham Hotspur's players have a sing-a-long together in the dressing room after reaching the Champions League final.



