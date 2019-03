Kalmár Zsolt is értékelt: Összevissza pattant a labda, vagy háromszor rúgtam rá, sajnálom, hogy nem ment be, de nagyot küzdött a csapat és szerencsére nem ezen múlt a három pont. Rendszert is váltottunk és nagy önbizalommal játszottunk, ez kell a továbbiakban is.

Pátkai Máté, a győztes gól szerzője szerénykedik:

Pátkai Máté: A hosszúra jött a labda, felugrottam fejelni és másodszorra sikerült bekotornom. Mondhatni, bátor voltam, ilyenkor oda kell vetődni. Ma tudtam meg, hogy kezdeni fogok, álomszerűen sikerült, de nem akarom túlértékelni ezt a győzelmet. ??-?? #magyarok #csakegyutt pic.twitter.com/bUgLIP8fJc — MLSZ (@MLSZhivatalos) March 24, 2019

Jó játékkal bravúros győzelem

A magyar labdarúgó-válogatott az utóbbi két év legjobb játékát nyújtva hátrányból fordított és nyert 2-1-re vasárnap a világbajnoki ezüstérmes horvát csapat ellen a Groupama Arénában rendezett Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen.

A magyarok második diadalukat aratták a horvátok felett hat döntetlen és három vereség mellett.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese június 8-án Azerbajdzsán vendégeként folytatja az Eb-selejtezőket, három nappal később pedig Wales gárdáját fogadja.

Eb-selejtező, E csoport:

Magyarország-Horvátország 2-1 (1-1)

Groupama Aréna, 22 ezer néző, v.: William Collum (skót)

gólszerzők: Szalai (34.), Pátkai (76.), illetve Rebic (13.)

sárga lap: Dzsudzsák (63.), illetve Lovren (82.)

Magyarország:

Gulácsi Péter - Lovrencsics Gergő, Baráth Botond, Willi Orbán, Kádár Tamás - Pátkai Máté, Nagy Ádám - Dzsudzsák Balázs (Bese Barnabás, 85.), Szoboszlai Dominik (Kalmár Zsolt, 65.), Nagy Dominik (Varga Roland, 40.) - Szalai Ádám

Horvátország:

Lovre Kalinic - Tin Jedvaj (Bruno Petkovic, 78.), Dejan Lovren, Domagoj Vida, Borna Barisic (Marin Leovac, 30.) - Luka Modric, Marcelo Brozovic - Ante Rebic (Josip Brekalo, 67.), Ivan Rakitic, Ivan Perisic - Andrej Kramaric

A magyar és a horvát szövetség elnöke, Csányi Sándor és Davor Suker a meccs előtt köszöntötte Dzsudzsák Balázst,

aki - Király Gábor és Bozsik József után - harmadik magyarként érte el a 100-szoros válogatottságot. A hazai szurkolók pedig ismét élőképpel fogadták a nemzeti együttest, a Szent Koronát jelenítették meg az alábbi szöveggel:

"Koronázzuk meg együtt a ma estét".

Az első perctől kezdve nagy iramban futballoztak a csapatok, elsőként az ötödik percben Gulácsinak volt dolga, majd nem sokkal később Baráth egy bal oldali beadásnál levegőt rúgott, de a meglepett Kramaric is célt tévesztett. Ezt követően viszont egyértelműen a magyarok támadtak veszélyesebben, egy ízben Szalai alig maradt le Dzsudzsák kiugratásáról, de a jubiláló szélső pontos beadásából is veszélyes szituáció alakult ki a horvát kapunál. Azonban ahogy Szlovákiában, úgy ezúttal is akkor kapott gólt a magyar csapat, amikor volt néhány ígéretes akciója: egy gyors ellentámadásnál Lovrencsics elsőre tisztázni tudott, de a bedobás után Modric játszotta magát tisztára a 16-os jobb oldalán, végül Rebic senkitől sem zavartatva passzolhatott Gulácsi kapujába.

Marco Rossi együttese viszont a nagyszombati találkozóval ellentétben nem zavarodott meg a bekapott góltól, hátrányban is nagy akarattal játszott, a széleket pedig sokkal jobban kihasználta,

így támadásaiban benne volt a gólszerzés esélye, például Nagy Dominik középre gurítását ezúttal már bevetődve elérte Szalai, de irányítani nem tudta igazán a lövést.

A magyarok határozottan jobban és aktívabban futballoztak a vb-ezüstérmes riválisnál, így egyáltalán nem volt váratlan, hogy - Dzsudzsák újabb jobb oldali megindulása és hajszálpontos passza után - megszerezték első góljukat a mostani selejtezősorozatban. A szünetig hátralévő időben is fölényben maradtak a magyarok, akik a 2016-os Eb-részvételük óta a legjobb félidejüket játszották igazán nívós ellenféllel szemben.

A folytatásra alábbhagyott a magyar csapat lendülete, így a horvátok birtokolták többet a labdát és inkább ők irányították a játékot, de komoly helyzetük csak abból adódott, hogy Szoboszlai vesztett labdát saját térfélen. Amíg az első félidőben "futószalagon" jöttek a magyar akciók a széleken, addig ebben a periódusban a labdát sem sikerült hosszú ideig megtartani, ugyanakkor a védekezés stabil maradt, így a vendégek fölénye is meddőnek bizonyult.

A percek teltek, a játék nem változott, a magyaroknak - a szurkolói kérésnek megfelelően - mégis sikerült megkoronázniuk addigi teljesítményüket, ugyanis

Dzsudzsák bal oldali szöglete után Pátkai megszerezte első válogatottbeli gólját, egyúttal a vezetést. A "semmiből" született gól után ismét felpörgött az iram,

a horvátok a korábbiaknál több kockázatot felvállalva támadták, de lehetőséget kínáltak gyors kontrákra, egy ilyenből könnyen megduplázhatta volna előnyét a Rossi-legénység. Noha ez nem jött össze, a hajrában is szinte hibátlanul védekezett a magyar gárda, így nagy és kellemes meglepetést okozva, de mindenképpen megérdemelten őrizte meg minimális előnyét a lefújásig a horvátokkal szemben.

Rossi is mindenkinek köszöni:

Rossi: Jól reagáltunk arra, hogy hátrányba kerültünk. A játékosok a szívükkel játszottak, ahogy kértem. Frusztrált voltam a szlovák meccs után, de nem a hozzáállás miatt. Köszönöm a játékosoknak és a szurkolóknak a mai meccset, nem játszottam még ilyen hangulatban Magyarországon. pic.twitter.com/wff9WzMlvG — MLSZ (@MLSZhivatalos) March 24, 2019

