A magyar bajnokságban is lesz videobíró?

Az NB I-es bizottságnál szóba került a videobírós rendszer kiépítésének lehetősége, a klubok képviselői elkezdték a tárgyalásokat a témáról – írta a Nemzeti Sport.

A lapnak Orosz Pál, az FTC vezérigazgatója azt mondta: minél hamarabb be kell vezetni Magyarországon is a videobírót. A sportvezető azt mondta, a Ferencvárosnál egyöntetűen támogatják a videobírót, és úgy vélik, ha működött volna a rendszer, az elmúlt évben bajnok lett volna a csapat. Orosz Pál több olyan esetet is felsorolt, ahol a zöld-fehérek kárára tévedtek az előző szezonban.

„Tudjuk, nem mindig mi leszünk a kedvezményezettek. De igenis objektívnek kell lenni.

A játékvezetőnek is megnyugvást, egyfajta mankót jelentene a rendszer. Arról nem is beszélve, ha nem szállunk fel erre a vonatra, lemaradunk. Nemzetközi szinten előbb-utóbb mindenhol bevezetik, miért akarunk ezen a téren is háttérbe szorulni? Lehet azt mondani, hogy a rendszer elvesz a futball romantikájából, de a szurkoló sem örül annak, ha – mondjuk – egy nyilvánvaló szituáció után elvesznek egy mesteri gólt, mint például a hétvégén, jelzem, már másodszor, Davide Lanzafame ollózós gólját” - fejtette ki.

Orosz Pál szerint háromfajta megoldás van.

Közvetítőkocsikhoz hasonló gépjárműveket kellene beüzemelni, három ilyen elég lenne az NB I-re.

A stadionokba telepíthető rendszer, amelynek az a hátránya, hogy csakis azokban a létesítményekben lenne, ahol aktuálisan éppen élvonalbeli csapat van

Telepített központból figyelik a mérkőzéseket.

