Történelmi csoda kell a meglepetéshez

A Real Madrid 2-1-re megnyerte Amszterdamban az első mérkőzést, s történetében még soha nem esett ki az egyenes kieséses szakaszban, ha az első, idegenbeli mérkőzésen győzni tudott. Most sem valószínű, pedig az Ajax az utóbbi hetekben jó formában van és a bajnoki találkozója halasztásával „rápihent” a mérkőzésre.

Santiago Hernán Solari együttese a legutóbbi három hazai mérkőzését elveszítette, de kétszer a Barcelona volt az ellenfél. A BL-ben a legutóbbi nyolc alkalommal mindig eljutott legalább az elődöntőbe, sőt, legutóbb 2014–2015-ben, a Juventus elleni elődöntőben esett ki, azóta minden sorozatot megnyert. Más kérdés, hogy a jelek szerint ez már nem ugyanaz a csapat, mint amelyik tavaly tavasszal nyert, s nem csak azért, amit Luka Modrić is hangoztatott legutóbb:

„Cristiano Ronaldót nem tudjuk pótolni.”

A még a klub mezét viselő régi kulcsemberek sincsenek jó formában, Benzema, Bale, Casemiro és Kroos szinte csak bírálatot kap, Marcelo és Isco kiszorult a kezdő tizenegyből, Sergio Ramos pedig ezúttal eltiltott, egyébként ő sincsen bombaformában. A hírek szerint két változás biztosan lesz a szombati El Clásicóhoz képest: Bale helyett Lucas Vázquez kezd majd, az eltiltott csapatkapitányt pedig Nacho pótolja.

A Tottenham 3-0-ra megnyerte az első mérkőzést a Borussia Dortmund ellen, nagyon sokat ér a hajrában szerzett két gól. Ilyen hátrányból a BL történetében csak egyetlen csapat, a Barcelona tudott fordítani, a PSG elleni nevezetes találkozón. Akadt még két példa arra, hogy egy csapat ledolgozott háromgólos hátrányt, de mindkettőnél szerzett gólt az első meccsen, így, mint például az AS Romának tavaly a katalánok ellen, elég volt 3-0 a továbbjutáshoz. Most a Dortmund azzal csak a hosszabbítást harcolná ki. (Amit most látatlanban aláírna mindenki a Borussiánál.)

Egyik csapat sincsen jó formában, a németek eltékozolták pontelőnyüket a Bayern Münchennel szemben a Bundesligában. Így aztán túlzott pesszimizmusra utal Mauricio Pochettino az angol FA-vel, illetve a Premier League-gel szembeni kirohanása. Nehezményezte, hogy a szervezet

nem segíti az angol klubok európai kupaszereplését, nem rugalmas a meccsnapok változtatásában,

így a Dortmund, amely már pénteken túlesett a bajnokiján, egy nappal többet pihenhetett a Spurs tagjainál. Változás az első meccshez képest, hogy Harry Kane játszhat a londoni csapatban – a vb-gólkirály eddig három mérkőzésen három gólt szerzett a Borussia Dortmund ellen.

Mindkét mérkőzés 21 órakor kezdődik, a madridit az M4, a dortmundit a Spíler2 közvetíti.

Nyitókép: MTI/EPA/ANP/Olaf Kraak