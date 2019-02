Ajax-Real után - mindenki a videobíróról beszél

A labdarúgó Bajnokok Ligája történetének első, videobíró által érvénytelenített gólját rúgta az Ajax a Real Madrid elleni nyolcaddöntős odavágó első félidejében. A pályáról levonuló érintetteket a helyszínen tartózkodó újságírók természetesen elsősorban a még bizonyára sokáig vitatható ítéletről kérdezték.

A pályán Skomina bíró még gólt ítélt, de a végső döntéshez igénybe vette a videobíró segítségét, így les miatt utólag érvénytelenítette a fejesgólt.

A hazaiak középppályása, Frenkie de Jong úgy vélekedett, ilyen kritikus helyzetben könnyebben ítélnek egy nagycsapat javára.

Ezek után is jók voltunk még, megvoltak a helyzeteink, de ezt az eredmény nem adta vissza" - fogalmazott a nyáron Barcelonába igazoló "Frenkie".

A Real Madridban 600. mérkőzésén játszó csapatkapitány, Sergio Ramos eközben az igazság pillanataként értékelte a gól visszavonását. Csapattársa, Thibaut Courtois kapus hálás volt a videobírónak, hogy "korrekt döntést hoztak" Skomina eredetileg hibás döntése kijavítására. A kapus lest érzett, és úgy ítélte meg, akadályozták is a vitatott helyzetben.

Azonban feltűnő, hogy

vagyis mintha a pályán nem igazán érződött volna a felvételek alapján, hogy bármilyen szabálytalanságot észlelt volna bárki.

Erik ten Hag, az Ajax edzője a mérkőzést követő sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, "nem volt könnyű a játékvezetői döntésekkel megbirkózni". Véleménye szerint "az első gólunk teljesen szabályos volt, és nagy balszerencsénk, hogy nem adták meg.

Az UEFA a Twitteren adott hivatalos magyarázatot Damir Skomina döntése után: az európai futballszövetség szerint

Nicolás Tagliafico fejesénél csapattársa, Dusan Tadics lesen állt és zavarta a kapust,

megakadályozva abban, hogy elérje a labdát vagy megjátssza.

VAR in the UCL: in the 38th minute of the Ajax v Madrid first leg, Nicolás Tagliafico’s headed goal was ruled out following a VAR review. The referee identified that Tagliafico’s team-mate Dušan Tadić was in an offside position and interfering with the goalkeeper - pic.twitter.com/sPtZFd6YiB