Ismét nyert a Barcelona a Bernabéuban

Egyik edző sem változtatott sokat a szerdai meccs kezdő tizenegyéhez képest. A Barcelonában csak a felépült Arthur került be a kezdő csapatba, Ernesto Valverde mellőzte a múlt héten már bevetett Samuel Umtitit is. A Real Madridban Lucas Vazquez helyett Gareth Bale kezdett, illetve ahogyan arra számítani lehetett, Thibaut Courtois váltotta a kapuban Keylor Navast. Sergio Ramos és Varane is vállalta a játékot.

Az első negyedóra kiegyenlített játékot hozott, igazi helyzet nélkül. A Madrid egy percen belül kétszer is kísérletezett, de sem Varane, sem pedig Kroos labdája nem találta el a kaput.

A huszadik perc hozta első Barcelona-helyzetet, Arthur, Suárez és Messi összjátéka után az argentin kihagyta a lehetőséget. A 26. percben ellenben már vezetett a Barcelona, Sergi Roberto és Rakitić kombinációja után a világbajnoki ezüstérmes horvát középpályás átemelte a labdát Courtois-n.

A 30. percben Reguilón elesett a tizenhatoson belül, a nézők büntetőt reklamáltak, de a síp néma maradt. Feltűnő volt, hogy az első játékrészben a nagy napot kifogó Rakitić volt a mezőny legjobbja.

Úgy tűnt, Luka Modrić veszélyes fejesével ér véget az első félidő, de Sergio Ramos és Messi összekülönbözött, az argentin számon kérte a túlzott keménységet. Az idény végén búcsúzó bíró, Undiano Mallenco nem látott okot a beavatkozásra.

Az 52. percben Luis Suárez (szinte majdnem akkor, amikor gólt szerzett szerdán) eldönthette volna a meccset, de túl könnyelmű volt, Varane beérte.

A 60. percben Rakitić hibázott, de szerencséjére Lenglet kisegítette a tizenhatosán belül. Két perccel később Gareth Bale lement, úgy fest, nem ő a Madrid-tábor kedvence.

Dembélé is helyzetbe került, de nem tudta bevenni a kaput.

Az utolsó negyedórában eléggé nyílt sisakkal játszott mindkét csapat, akadtak helyzetek mindkét oldalon (Vinícius és Casemiro a hazai, Coutinho és Messi a vendégoldalon), de az eredmény már nem változott. Győzött a Barcelona 1-0-ra.