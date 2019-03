„Itt nyugszik egy csapat, amely történelmet írt” – akár egy sírfelirat, úgy fest a madridi Marca a Bernabéu stadion gyepének és lelátói részének képére írt szövege. A szerda reggeli újság alcíme egyértelműsíti, mi történt előző este: „Egy megismételhetetlen korszak megalázó vége.”

Noha a Real Madrid az első mérkőzésen elért 2-1-es győzelem után a továbbjutás egyértelmű favoritja volt a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében az Ajax elleni párharcnak, 4-1-es megsemmisítő vereséget szenvedett. Korábban még soha nem kapott ki a BL-ben három góllal, négy gólt beszedve.

Lehetne a mérkőzés fordulatait elemezgetni, de a legfölöslegesebb kérdéseket feltenni: mi lett volna, ha az ötödik percben bemegy Varane fejese, mi lett volna, ha a három csatárból kettő, Lucas Vázquez és Vinícius Júnior nem dől ki már az első félórában, mi lett volna, ha az eltiltott Sergio Ramos irányíthatja az amúgy a meccs során a régi Filmmúzeumnál lévő átjáróházhoz hasonlító védelmet? Felesleges kérdések, mert

a mai Real Madrid gondja nem egy mérkőzés elveszítése.

Jól írják a spanyol és a külföldi elemzők: ezzel a meccsel lezárult egy korszak. (Néhány címlap itt megnézhető.) Citálhatók a mostani mélypont adatai, például az, hogy 2009 óta ebben az idényben szerzi a legkevesebb gólt a csapat, hogy még soha nem kapott ki a Bernabéuban két egymást követő BL-meccsén, ráadásul mindkettőn három góllal, Carlos Queiroz edzői korszakának vége óta nem fordult elő, hogy négy egymást követő hazai meccsét elbukja a csapat, és még sorolhatnánk.

Mind egyet mutat: válságban a Madrid. Dani Carvajal, a jobbhátvéd - amellett, hogy "a szezonunk eddig egy darab szar"... - azt mondta tegnap este:

„Egy hét alatt mindent elveszítettünk.”

Kiestek a Király-kupából, eldőlt, hogy a bajnokságban nincs esélyük a címnyerésre, s lezárult az 1011 napon át tartó BL-uralkodás. Vélhetően a háromból ez a legfájdalmasabb, hiszen ez ültette Európa futballtrónjára a Real Madridot.

Santiago Hernán Solari nyilvánvalóan nem marad a következő idényre, de nem lenne nagy értelme most már lecserélni, ha csak Florentino Pérez elnök nem akarja így is deklarálni az elégedetlenségét. De az, hogy új edző érkezik a csapat élére a nyáron, nem lehet kétséges, a Marca szerint José Mourinho, Mauricio Pochettino, Max Allegri, Jürgen Klopp és Antonio Conte is jelölt lehet.

Az is nyilvánvaló, hogy Bale, Kroos, Casemiro, Marcelo, Isco, Navas, sőt, talán Benzema is távozik, s bár Luka Modric korábban azt mondta, hogy pályafutása végéig maradna, lehet, hogy Pérez eladja őt, hogy pénzt „csináljon” a vásárlásokra. Ha a mai futballpiaci árakat nézzük,

minimum félmilliárd euró kellene ahhoz, hogy a Zidane-éra sikereihez méltó erősségű csapat épüljön,

ennyit ellenben biztosan nem tud Pérez elkölteni, már csak a financial fair play miatt sem.

Apropó: Zidane! Jól írta a Marca kolumnistája: ő volt az első, aki meglátta, mi fog történni az új idényben a csapattal…

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Juanjo Martin