Döbbenetes eredményeket hozott a szerda este az európai futballelitben

Az angol Premier League-ben a Liverpool nem tudta teljes mértékben kihasználni a Manchester City keddi vereségét. Hiába szerzett már a harmadik percben vezetést Sadio Mané révén az Anfield Roadon, végül csak 1-1-es döntetlent játszott, s így egy pontot szerzett a Leicester City ellen. A „vörösök” így is növelték előnyüket legnagyobb riválisuk előtt, ami most öt pont.

A Chelsea 4-0-ra kikapott a legfeljebb középcsapatnak mondható Bournemouth otthonában., Amióta Maurizio Sarri dirigálja a „kékeket”, a csapat először kapott négy gólt. Az elmúlt egy évben ez a legsúlyosabb veresége, felülmúlva (vagy éppen alulmúlva) a még Antonio Conte menedzseri korszakára eső, 2018. február ötödikei, a Watford elleni 1-4-et. Nehezen lendült bele a Tottenham a Watford ellen, de aztán a hajrában fordított, 2-1-re nyert. A tabellán így a 61 pontos Liverpool és 56 pontos Manchester City mögött a Spurs biztos harmadik 54 ponttal, míg a negyedik helyért nagy csatában van az Arsenal (47), a Chelsea (47) és a Manchester United (45).

Spanyolországban a Barcelona kétgólos hátrányból kezdte a Király-kupa-mérkőzést a Sevilla ellen. A katalánok Coutinho tizenegyesével vezetést szereztek a 13. percben, de a 27.-ben a Sevilla is lőhetett egyet. Ever Banega lövését azonban Jesper Cillesen kivédte. Ivan Rakitic révén még a szünet előtt ledolgozta a hátrányát a Barcelona. A második játékrészben 80 másodperc alatt előbb újra Coutinho, majd Sergio Roberto szerzett gólt (4-0), ám mivel a 67. percben Guilherme Arana révén a Sevilla szépített, a háromgólos vezetést dacára összesítésben egyetlen újabb kapott gól a kiesést jelentette volna. Ám egyrészt a Barça nem kapott még egy gólt, másrészt a hajrában Luis Suárez és Lionel Messi is szerzett még egy-egy gólt – Jordi Alba mindkettő előkészítésében főszerepet vállalt –, így kiütés lett a vége: 6-1.

Olaszországban a Fiorentina történelmi vereséget mért az AS Romára a kupa negyeddöntőjében. A „farkasok” statisztikusai már a hatodik után azt emlegették, hogy az Olasz Kupában 1960 óta nem kapott ekkora verést a csapatuk (akkor is a Fiorentina volt az ellenfél!), aztán még egy gólt kaptak. A Roma legutóbb ilyen eredménnyel 2014-ben otthon a Bayern München, előtte 2007-ben a Manchester United ellen az Old Traffordon veszített, mindkétszer a BL-ben. Eusébio di Francesco, a csapat edzője a mérkőzés után azt hangsúlyozta, nem mond le. Ugyanakkor a sajtó már találgatja, ki lesz az utód: Paulo Sousa, vagy Antonio Conte.

Óriási meglepetés a Juventus veresége az Atalanta ellen. A bergamóiak első olasz csapatként tudták legyőzni a Juvét tavaly április óta. Massimiliano Allegri szomorúan zárta (s semmiképpen sem ünnepelte a Juventus kispadján töltött 250. mérkőzését. Csapata az Olasz Kupa előző négy kiírásának mindegyikében döntőt játszott, s ebben az idényben először maradt szerzett gól nélkül tétmérkőzésen. Ezúttal még Cristiano Ronaldo sem tudott segíteni. A bergamóiak elleni idegenbeli 0-3 lezárt egy sorozatot: a Juve a 2017-es elődöntő óta először kapott gólt az Olasz Kupában. Oda a nagy álom, a Juve nem fogja megnyerni 2019 tavaszán a bajnokságot, az Olasz Kupát és a Bajnokok Ligáját.