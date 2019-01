Olaszok hihetetlen kalandjai Szaúd-Arábiában

Sokkal kevésbé jelent kuriózumot, hogy a két olasz élcsapat gálamérkőzéseként is felfogható, szó szerint jól eladható finálét Itálián kívül rendezik. A mostanit is beleértve harmincegy kiírásból tizedszer rendezik Európán kívül az olasz szuperkupadöntőt. Szolgált már helyszínül az Egyesült Államok (Washington 1993, New Jersey 2003), Líbia (2002), Kína (Peking 2009, 2011, 2012 és Sanghaj 2015), valamint Katar (2014, 2016).Szaúd-Arábiában először dől el a serleg sorsa. (A mérkőzést a Sport 1 közvetíti, a felvezetés 17.45-kor kezdődik.)

Nemcsak általában a calcio serlegekben leggazdagabb két klubja mérkőzik egymással, hanem a szuperkupa legjobbjai is egyben. A Juve és a Milan is hétszer nyerte meg eddig a trófeát, a harmincegy kiírásból a kettőnek együtt tizenöt elsősége lesz, azaz majdnem minden másodikat a kettő közül valamelyik nyerte meg. (A listán az Inter következik utánuk öt diadallal, a Lazio négyszer, a Napoli és az AS Roma egyaránt kétszer, a Fiorentina és a Sampdoria egyszer győzött.) A Juve az utóbbi években, miután sorozatban nyeri a bajnokságokat, szinte állandó szereplője a szuperkupa-mérkőzésnek. Bajnoki egyeduralmához képest meglepő, hogy a legutóbbi négy kiírásból hármat is elveszített, igaz, kétszer „csak” tizenegyespárbajban kapott ki.

A Juve argentin csatára, a La Joyának becézett Paulo Dybala eddig három gólt szerzett a szuperkupadöntőkben, ezzel társgólkirály Samuel Eto’o, Alessandro Del Piero, Carlos Tévez és Andrij Sevcsenko társaságában. A mostani kerettagok közül kétgólos Giorgio Chiellini és Gonzalo Higuaín, érdekes, hogy a Milanhoz tartozó Pipita a Juve színeiben nem szerzett gólt szuperkupadöntőben, mindkét gólját még a Napoli tagjaként érte el. Egyáltalán nem biztos, hogy játszik ma, tekintve, hogy függőben van esetleges átigazolási ügye a Chelsea-vel. Mindazonáltal Gennaro Gattuso, a piros-feketék vezetőedzője szerint ott lesz Higuaín a pályán.

A két csapat várható összeállítása Juventus: Szczęsny – Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro – Bentancur, Pjanić, Matuidi – Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

AC Milan: Donnarumma – Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez – Kessié, Bakayoko, Paquetà – Castillejo, Higuain, Çalhanoğlu.

A szuperkupa presztízse továbbra sem magas Olaszországban, jellemző, hogy Massimiliano Allegri, a Juve edzője azt mondta a sajtótájékoztatón, hogy leginkább azt szeretné, hogy ne legyen hosszabbítás a mérkőzésen, mert a hét végén már bajnoki mérkőzést kell játszani.

Mindkét klubnál nagy munkában vannak a vezetők is, hiszen zajlik az átigazolási időszak. A Milan szeretné megszerezni a Genoa nagyszerű félévet teljesítő lengyel csatárát, Krzysztof Piąteket, a Genoa kölcsön nem akarja adni a játékost és visszautasította a West Ham United 35 millió eurós ajánlatát, mivel legalább 40 millióra tartja értékes portékáját. Ha sikerül megszerezni, Piątek lesz a Milan második fontos és drága idei vétele az „új Kakà”, Paquetà után. Valószínű, hogy a 40 millió euró kifizetéséra a hajlandóság erősen függ attól, hogyan zárul a Chelsea-vel folytatott tárgyalás Higuaín ügyében. A Milan kiszemeltjei között szerepel a belga vb-bronzérmes, a Manchester Unitedben futballozó Marouane Fellaini is.

A Juventus állítólag pénteken jelenti be az Arsenal walesi középpályásának, Aaron Ramsey-nek a megszerzését. A torinói klub is tárgyal a Chelsea-vel, mégpedig balhátvédek cseréjéről. Rodrigo Londonba költözne, s érkezne helyette a MOL Vidi FC ellen Budapesten is látott Émerson Palmieri. De a Juve egy még nagyobb halra is vadászik: érdeklődik a Real Madridnál kegyvesztetté vált Isco iránt is.

