Karácsonyfa-díszítés Forma-1-es sebességgel - videó

A Forma-1-es csapat sajátos karácsonyi videót készített: a szerelők egy versenyautó-kerékre állítanak egy fenyőt, és villámsebesen feldíszítették. A csúcsdíszt a Red Bull pilótája, Max Verstappen tette fel a fa tetejére, aztán koccintottak egyet a közös munka sikerére...

This has got to be a new record… #FastiveSeason @redbullracing @Max33Verstappen pic.twitter.com/5IGwp4ujIP