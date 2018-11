NL-döntő: nagy hajrával bejutottak az angolok

A londoni összecsapás első félidejében az angolok játszottak fölényben, 15 perc elteltével már helyzeteket is kialakítottak, de nem tudtak gólt szerezni. Az 57. percben egy kontra végén Andrej Kramaric remek egyéni megmozdulással juttatta vezetéshez a vb-ezüstérmes vendégeket. Az angolok - akiknek így már mindenképpen győzniük kellett volna a bennmaradáshoz, amely egyben rögtön továbbjutást is jelentett - azonnal még nagyobb nyomás alá helyezték a horvátokat, melynek a hajrában lett meg az eredménye. Jesse Lingard a 78. percben egyenlített, majd hét perccel később Harry Kane a győzelmet - és a csoportelsőséget - érő találatot is megszerezte. Kane azt követően szerzett fontos gólt, hogy előző hét válogatottbeli összecsapásán nem volt eredményes.

A osztály

4. csoport:

Anglia-Horvátország 2-1 (0-0)

gól: Lingard (78.), Kane (85.), illetve Kramaric (57.)

A végeredmény: 1. (és továbbjutott) Anglia 7 pont, 2. Spanyolország 6, 3. (és kiesett) Horvátország 4