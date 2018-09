Gyulay Zsolt: átalakítják a szurkolói zónát a Hungaroringen

A tavalyi évhez képest is nőtt a látogatószám az idei Hungaroringen, nagyon látogatott verseny volt, rekordbevétellel, így nagyon elégedettek lehetünk - mondta Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója. Hozzátette azt is, voltak gondjaik, de az már az ingatlanból adódott.

"A szurkolói zónában olyan jó programok voltak, hogy este 9-kor kellett az utolsó hollandokat kitessékelni és nagyon sok ember feltorlódott" - mesélte Gyulay Zsolt.

Bővülő szurkolói zóna

Mint mondta,

a szűk helyekre és a nemzetközi elvárásokra való tekintetettel bővíteni fogják a szurkolói zónát, hiszen a sok kiegészítő programok olyan jók, hogy sokan maradnak még verseny után is.

A látogatottsággal kapcsolatban azt is elmondta, hogy a németek, osztrákok, angolok mellett hollandok is szép számban látogattak ki Verstappen miatt. A holland szurkolók külön lelátót töltöttek meg, rájuk lehet számítani a jövőben is.

Szezonértékelés

A magyar szurkolók nagyon szeretik és sokan is látogatják a versenyt, egyre több magyar engedheti meg magának, hogy kijöjjön

- emelte ki a Hungaroring elnök-vezérigazgatója.

Hozzátette azt is, hogy még nincsenek konkrét számok a látogatottságról, de évről évre eléri azt a számot, ami a befektetett pénzösszeg többszöröse. Gyulay Zsolt szerint a reklám és a promóterek tevékenysége is kiemelten fontos.

"Rengeteg helyen megjelenik a Magyar Nagydíj, ilyen formában a nemzetközi nézettség emelkedik, az internetes elérés a Liberty Média jóvoltából már megvalósult.

Felfelé ívelő évek előtt állunk, ez látszik a nemzetközi felmérésekből is. Többen nézik mind a helyszínen mind pedig az interneten, vagy a televízióban a futamokat"

- hangsúlyozta Gyulay Zsolt.

Jövő évi tervek

Minden évben futamot kell rendezni, ami megnehezíti mindenki dolgát. Ez egy komoly döntés, hogy mekkora pénzösszeget ruház be az állam ebbe az infrastruktúrába. Maga a kivitelezés még bonyolultabb, mert 10 hónap alatt kell bontani és építeni.

Itt nem lehet késlekedni, másfél hónappal a futam előtt mindennek kész kell lennie, így az előkészítési folyamat sokkal hosszabb

- magyarázta az elnök-vezérigazgató.

Gyulay Zsolt a jövővel kapcsolatban azt mondta, sok tervük van: ilyen a szurkolói zóna kibővítése, megközelíthetősége, ezen kívül szeretnék folytatni a Nagy futamot is, és lehet, hogy lesz Hungaroring Classic is, amely a veterán autókat népszerűsíti.

Kifejtette azt is, hogy

a készülő M3-as levezetőjével jobban megközelíthető lesz a pálya.

A beszélgetést teljes terjedelmében meghallgathatják szeptember 10-én, hétfőn este fél kilenc után Célegyenes című műsorunkban.

Nyitókép: Máthé Zoltán