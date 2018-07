Rossi kemény feltételt szab Dzsudzsáknak

„Szeretnék egyértelmű lenni: számomra Nikolics Nemanja az egyik legjobb magyar játékos technikai és taktikai szempontból is. Ráadásul jó formában játszik az Egyesült Államokban, gólokat szerez, de az én feladatom az, hogy minden meccsre a lehető leghatékonyabb csapatot küldjem pályára, amit sok tényező befolyásol. Senkinek sem tudom garantálni, hogy feltétlenül kezdő lesz” – nyilatkozta Marco Rossi Nikolics Nemanjáról, aki a Georges Leekens-érában vonult vissza a magyar válogatottból.

„Fel fogom majd hívni, és örülnék, ha őszintén elmondaná, hogyan gondol a válogatottra. Remélem, azt mondja majd, hogy élvezni szeretné a válogatott hangulatát, és nem fontos, hogy 60, 70, vagy akárhány percet játszik.

De senkinek nem tudom megígérni, hogy az első perctől az utolsóig pályán lesz. Senkinek”

– tette hozzá Rossi.

Sokan kíváncsiak arra, hogy mi lesz Dzsudzsák Balázs sorsa a válogatottnál, mert jelenleg még mindig nincsen klubcsapata. „Számomra nem a képességei jelentik a kérdőjelet, technikailag és taktikailag is nagyon képzett, az utóbbi 10 év legjobb magyar játékosa Gera Zoltán mellett. Kifejezettem kedvelem a játékát, és egyébként jó kapcsolatban vagyok vele, jól ismerem. De ha nem edz és nem játszik rendszeresen, hogyan tudna a finnek ellen pályára lépni?

Ha ezen a héten, vagy a következőn talál magának csapatot, és fizikailag jó állapotban van, nem kérdés, hogy tagja lesz-e a keretnek.

De szerintem ez a normális” – mondta Rossi, aki szeptember 8-án, a Finnország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen debütál a magyar kispadon.

Gera Zoltán viszont biztosan tagja lesz, ha nem is a keretnek, de az edzői stábnak. „Először is, azért kértem fel a stábba, mert ő egy legenda. De egy szerény legenda. Nagyon kedvelem a szerény embereket. Nem szeretem a nagyképű játékosokat, még akkor sem, ha nagyon jók. Gera azt mondta nekem, hogy ő csak egy közepes játékos volt Angliában, mondtam is neki, hogy örülnék még néhány ilyen közepes játékosnak a keretben.”

Rossi a Nemzeti Sportnak is interjút adott, és ebben arról beszélt, egy szövetségi kapitánynak nem feltétlenül a legjobb futballistákat kell behívnia, hanem azokat, akik a legjobb formában vannak. A szóba jöhető játékosokat illetően már tiszta előtte a kép, de nem bánja, hogy még van négy hét a kerethirdetésig.

Nyitókép: Czeglédi Zsolt