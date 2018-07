A nagy Ronaldo-üzlet: óriási pénz áll a háttérben

A KPMG külön elemzést adott ki "Madridtól Torinóig: a Ronaldo-üzlet" címmel, amely a portugál csatár leigazolásának gazdasági hatásait vizsgálja. A fő következtetés, hogy az olasz bajnokcsapat évente 85 millió eurós közvetlen többletbevételre számíthat Ronaldo szerződésének négy éve alatt, de emellett további kedvező hatásokban is reménykedhet. Ugyanakkor a százmillió eurós bevásárlás még nem hoz pozitív mérleget a következő pénzügyi évben.

Ronaldo jelentősen növeli majd a jegyeladásokat, illetve a befolyó bevételt, a KPMG elemzője szerint a jelenlegi 45-50 millió euróról 55-70 millió euróra nő a kasszánál a szurkolók által kifizetett összeg. A televíziós jogdíjakból a jelenlegi 195-200 millió euró helyett akár 255 millió is befolyhat a klubhoz.

Az igazi változás azonban a kereskedelmi és reklámbevételeknél várható, ezen a területen jelentős a lemaradása a Juventusnak, hiszen 120 millió eurót keresett eddig évente, szemben például a Bayern München 344, vagy a Manchester United 320 milliójával. A legszembetűnőbb a különbség a mezszponzoroknál van: az MU 156, meg a Juventus 40 millió eurót keresett a dresszek reklámfelületének értékesítésével.

Ronaldo érkezésével azonban igencsak felértékelődik a Juventus, és a becslések szerint évente további 75-100 millió euró érkezhet be a klubkasszába. Ebben jelentős része lesz a mezeladásoknak, amelyek már Ronaldo érkezése napján felpörögtek, illetve a globális ismertség növekedésének, mert Ronaldo a Juventus által kevéssé kiaknázott területeken is roppant népszerű, mint Ázsia, Dél-Amerika és az Egyesült Államok.

Még egy fontos területet emel ki az elemzés: Ronaldo a közösségi médiában is a csúcsra viheti új klubját. A csatárnak több mint 330 millió követője van a közösségi oldalakon, ezzel nemcsak a sportolók között a legnépszerűbb (Neymar 194, Lionel Messi 181 millió követőnek posztol), és hatszor annyi rajongója van az interneten, mint a Juventusnak összesen. A klasszis jelenléte hamarosan ezen a téren is üzleti hasznot hoz majd, mert egyrészt új országokba viszi a klub brandjét, másrészt követőket hoz a Juvénak is. Július első felében az egyesület közösségi felületein több mint húsz százalékkal nőtt a követők száma.

Az elemzés ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy a Ronaldo-üzlet csak egy lehetőség, egy ekkora befektetés (soha nem fizettek még megközelítőleg sem ekkora összeget egy 34 éves futballistáért) óriási kockázatot is hordoz magában. Az átigazolással jelentkező költségek ugyanis biztosan terhelik a klubkasszát, a bevételek viszont egyelőre bizonytalanok, elsősorban a Juventus vezetőinek a képességein és a csapat teljesítményén múlik, hogy mennyi lesz belőle valóság.

Nyitókép: Juventus.com