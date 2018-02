Magyar idő szerint hajnali fél egykor kezdődött a Super Bowl Minneapolisban. Az 52. finálé otthona a főcsoportdöntőig jutó Minnesota hazai pályájául szolgáló US Bank Stadium. A városban ez volt a második finálé, 1992-ben a Washington Redskins 37-24-re legyőzte a Buffalo Billst.

A Super Bowl kezdése előtt átadták J.J. Wattnak az év emberének járó Walter Payton-díjat. A felvezető műsor Leslie Odom Jr. éneklésével kezdődött, majd a háromszoros Grammy-díjas Pink - nem mellesleg nagy Eagles-szurkoló - Pink adta elő az amerikai himnuszt.

Gene Steratore játékvezető egy amerikai veteránt kért fel az érme feldobására, és a Patriotsnak kedvezett a szerencse, a címvédő pedig átengedte a kezdeményezés jogát az Eaglesnek.

I. negyed

Stephen Gostkowski rúgásával indult az 52. Super Bowl, jöhetett Nick Foles vezetésével a Philadelphia. Alig hét perc alatt el is jutottak a touchdown közelébe, de nem tudták a célterületre juttatni a labdát a Sasok, így Jake Elliott egy mezőnygóllal 3-0-s előnyhöz juttatta a Philadelphia.

Következhetett a New England a 40 évesen a liga legjobbjának választott Tom Brady vezényletével. A forgatókönyv hasonló volt, a Patriots is 8 yardnyira jutott a célterülettől, de nem tudta bejuttatni a labdát. Így Gostkowski szintén egy mezőnygóllal egyenlített (3-3). Érdekesség, hogy nyolcadik döntőjét játszotta a Pats, de most először tudott pontot elérni az első negyedben.

A következő Philadephia-támadás már sikeres volt: Foles hosszú átadását Alshon Jeffery húzta le a magasból, és juttatta 9-3-as előnyhöz, viszont a jutalompontot nem tudta megszerezni az Eagles, mert Elliott elhibázta.

A New England megint pillanatok alatt eljutott a touchdown közelébe, és megint 8 yardra volt a pontszerzéstől, amikor véget ért az első negyed.

II. negyed

Harmadik kísérletre még egy yardot kellett volna megtenni, de az Eagles védelme ismét megállította az akciót. Maradt megint csak a mezőnygólkísérlet, de rosszul tette le társa a labdát Gostkowski elé, aki 26 yardról hibázott, így maradt a 9-3.

Az újabb labdabirtoklással nem jutott messzire a Philadelphia, jöhetett a meccs első puntja, és persze megint Brady. Brandin Cooksot elvesztette a New England egy ütközés után (agyrázkódás miatt nem is térhetett vissza), aztán a labdát is: egy trükkös játék után az irányító Brady kapott egy passzt, de nem tudta megfogni a labdát. Utána kockáztatott a Patriots, de negyedik próbálkozásra sem tudott előrejutni.

Az ellentámadás viszont megint sikeres volt: szinte akadálytalanul ment előre az Eagles, és végül LaGarrette Blount futásával növelte az előnyt. Jutalompont helyett kétpontos akciót próbált a Philadephia, de nem volt eredményes az akció, így 15-3-ra alakult az állás.

Gyorsan reagált a címvédő: Burkhead nagy futásával egy akcióval mezőnygól távolságba jutott, de tovább nem. Következett Gostkowski, ezúttal 45 yardról rúghatott, és sikerrel járt (15-6).

Még több mint hét perc volt a félidőig, amikor újra érkezett az Eagles támadósora. Két percig hibátlanul ment is előre, de ekkor Foles hosszú passza éppen a Patriots célterülete előtt felpattant Jefferyről, és a labdát a New England-i védő, Duron Harmon kapta el. Interception!

Köszönte a labdát a Pats, és alig három perc alatt végig is vitt egy hatékony akciót: a végén James White átkígyózott a védők között, és megszerezte a címvédő első touchdownját. Mivel Gostkowski csúnyán elhibázta a jutalomrúgást, csak 15-12-re zárkózott fel a New England két perccel a félidő előtt.

Nem ingott meg a Philadelphia, és parádés utolsó két percet hozott: Clement 55 yardos futása után egészen a két yardos vonalig jutott a támadása, de és úgy tűnt, nem tud újabb touchdownt elérni. Csakhogy negyedikre is nekivágtak a Sasok, és a trükkös játék végén az irányító Foles kapta a touchdownt érő passzt. 22-12!

Foles az első játékos a Super Bowlban, aki passzot és elkapott is touchdownt.

Az utolsó támadásból már nem tudott pontot szerezni a Patriots, így tízpontos hátránnyal vonult be az öltözőbe.

A szünetben Juston Timberlake volt a halftime show sztárvendége. A 2003-as döntőben is ő zenélt, akkor a New England lett a bajnok.

III. negyed

A második félidőt a New England kezdhette, és alig két perc alatt touchdownig jutott. Brady kedvenc célpontját, Rob Gronkowskit hívta segítségül, akinek a negyedik elkapása már a célterületen belül volt. Most jött a jutalompont is, így 22-19-re zárkózott fel a címvédő.

Nem tudta megfékezni a Pats-védelem Folest, és egy hosszú passz végén Clement elkapta a labdát, a játékvezetők touchdownt is ítéltek, de videóról visszanézték az esetet, mert nem volt biztos, hogy az elkapó a pályán belül fogta meg a labdát. Végül maradt az eredeti döntés, és mivel pontra váltotta a jutalomrúgást is az Eagles, 29-19 lett az állás.

