III. Károly immár hivatalosan is király, megvan II. Erzsébet temetésének időpontja - a nap hírei

Hétfőtől elkedzik a gördülő sztrájkok előkészítését az iskolákban. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete és a Pedagógusok Szakszervezete tiltakozik a sztrájkjogért polgári engedetlenséget vállaló pedagógusokat ért kormányzati fenyegetés ellen, ezért azt javasolják, hogy kollégáik szervezzenek a munkahelyeken hétfőtől olyan sztrájkokat, amelyek kihasználják a törvény kiskapuit. Az érdekvédők a szülőket kérik, hogy a munkabeszüntetést úgy segítsék, hogy ez idő alatt ne küldjék be a gyermekeiket az intézménybe. --- A Tanítanék Mozgalom szeptember 1-jétől kezdve gördülő polgári engedetlenségi akciót hirdetett, melyhez önkéntes alapon több intézmény pedagógusa csatlakozott. Közülük sokan levelet kaptak a tankkerülettől, amelyben közölték velük, hogy felmenthetők a munkavégzés alól.

Könnyítette a kormány a többlakásos házak kedvezményes földgázbeszerzését. Ha egy társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló lakás van, az önkormányzat jegyzője kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki és ennek alapján a lakossági felhasználókra érvényes kedvezményes áron vehetik a földgázt. Ha egy tulajdonközösség társasházzá akar alakulni, de ehhez valamelyik tulajdonos nem akar hozzájárulni, az emiatt indított per kezdetétől szintén a kedvezményes tarifa érvényes.

Át kell gondolni az Oroszország elleni szankciós politikát - mondta a miniszterelnök politikai igazgatója Kötcsén, a Polgári Magyarországért Alapítvány Polgári Piknik elnevezésű rendezvény helyszínén. Orbán Balázs jelezte: Orbán Viktor miniszterelnök idei előadását az orosz-ukrán háború és annak Európára gyakorolt hatása fogja meghatározni. Hozzátette: a szankciókkal szerinte az oroszokat nem sikerült térdre kényszeríteni, Európa viszont egyre inkább térdre kényszerül; és elszabaduló energiaárak, soha nem látott infláció sújtja Európa valamennyi országát

A magyar álláspont szerint a brüsszeli szankciós politika nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, Európa minden korábbinál magasabb összeget fizet az orosz energiahordozókért - mondta a pénzügyminiszter az uniós tárcavezetők találkozója után Prágában. Varga Mihály megjegyezte: a szankciós politikának akkor van értelme, ha annak fáj jobban, aki ellen hozták. Hozzátette: a magyar gazdaság eddig jól tartotta magát, a második negyedévben 6,5 százalékos volt a növekedés, amely az egyik legmagasabb az Európai Unióban. A harmadik és a negyedik negyedévben már jóval kisebb mértékű lehet a gazdaság lendülete. A miniszter szerint az éves növekedés továbbra is 4 százalék felett lehet.

Az ukrán hadsereg visszafoglalta a stratégiai fontosságú Kupjanszk városát. A Harkivtól mintegy 100 kilométerre keletre fekvő, 27 ezres város fontos vasúti csomópont, amely az orosz hadsereg utánpótlásában kapott nagy szerepet. Ukrán jelentések szerint már Izjumba is visszatértek az ukrán erők. És Balakliját is elfoglalták. A híreket az oroszok is megerősítették: az állami televízióban Vitalij Gancsev, az oroszok által támogatott Harkiv régió közigazgatásának vezetője elmondta, hogy gyorsan előre nyomuló ukrán erők egyre nagyobb, korábban az oroszok által ellenőrzött területet foglaltak el keleten.

A Demokratikus Koalíció azt követeli, hogy a kormány hozza előre a novemberi nyugdíjemelést. Gy. Németh Erzsébet, a párt alelnöke emlékeztetett, hogy novemberben 5, januárban pedig 12 százalékos nyugdíjemelés jöhet. Ezek utólagos emelések, amelyekre azért van szükség, mert a nyugdíjak nem követték az inflációt. A DK szerint nem lehet egy megélhetési válság alatt a nyugdíjasokkal hiteleztetni az államot, mert ez tisztességtelen.

Az LMP azt kéri, hogy a kormány terjessze ki a szociális tűzifaprogramot. Szendefy Mária, az LMP országos elnökségének tagja azt mondta, Magyarországon energiaválság van, miként szerte a világon, de ez nem lehet ok arra, hogy kiirtsuk az erdőket. Ezért az LMP azt javasolja a kormánynak, hogy az augusztus 4-ei, fakitermeléssel kapcsolatos rendeletet vonja vissza. Az energiaválság megoldására azt javasolják, hogy a kormány terjessze ki a szociális tűzifa-programot, emelje az ötmilliárd forintos keretösszeget, és tegye lehetővé, hogy ne csak az ötezer lakosúnál kisebb települések vehessék azt igénybe.

Hivatalosan is királlyá nyilvánították III. Károlyt. Az Egyesült Királyság trónöröklési törvényei előírják, hogy az uralkodók halála esetén összehívott trónutódlási tanács megállapítsa az új uralkodó kilétét, és nyilvánosan kihirdesse, hogy ő az Egyesült Királyság törvényes uralkodója. A trónutódlási tanács a Szent James-palotában, történelmi szertartás keretében tette ezt meg

Szeptember 19-én vesznek végső búcsút II. Erzsébet királynőtől - jelentette be a Buckingham-palota. Az udvar szombati tájékoztatása szerint a néhai uralkodó koporsóját kedden szállítják repülőgéppel a skóciai fővárosból Londonba. A koporsót először a Buckingham-palotába viszik, majd átszállítják a parlament legősibb épületegyüttesébe, a Westminster Hallba, ahol négy napra felravatalozzák. A búcsúszertartás a közeli Westminster-apátságban lesz. A temetés napjára III. Károly király kezdeményezésére a brit kormány munkaszünetet hirdetett