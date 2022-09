Orbán Balázs elárulta, miről beszél Orbán Viktor Kötcsén

Át kell gondolni az Oroszország elleni szankciós politikát - mondta a miniszterelnök politikai igazgatója szombaton a Somogy megyei Kötcsén, a Polgári Magyarországért Alapítvány Polgári Piknik elnevezésű rendezvényének helyet adó Dobozy-kúria előtt újságíróknak.

Orbán Balázs jelezte:

Orbán Viktor miniszterelnök idei előadását az orosz-ukrán háború és annak Európára gyakorolt hatása fogja meghatározni.

Hozzátette: a szankciókkal "az oroszokat nem sikerült térdre kényszeríteni, Európa viszont egyre inkább térdre kényszerül"; elszabaduló energiaárak, soha nem látott infláció sújtja Európa valamennyi országát.

Még délelőtt Orbán Viktor is közzétett egy bejegyzést, amiben azt írja: Európa kifogyott az energiából, de Magyarországon lesz gáz, és lesz elég villany is. Erről részletesen itt számoltunk be.

Nyitókép: Máthé Zoltán