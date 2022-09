Fontos várost foglaltak vissza az ukránok

Az ukrán hadsereg visszafoglalta a stratégiai fontosságú Kupjanszk városát.

Harkivtól mintegy 100 kilométerre keletre fekvő, 27 ezres város fontos vasúti csomópont, amely az orosz hadsereg utánpótlásában kapott nagy szerepet.

Már korábban is jelentek meg képek ukrán zászlót kitűző katonákkal a városból, de a település elfoglalását most erősítették meg.

First photos from the suburbs of Kupyansk, Kharkiv Oblast. The details are still unclear, but one may count on more good news today ? pic.twitter.com/L30XUhGtBg — UkraineWorld (@ukraine_world) September 9, 2022

Makszim Gubin, a kupjanszki körzet oroszok által kinevezett vezetője orosz hírügynökségeknek azt mondta: „Igyekszünk minden erőnkkel a helyi lakosság evakuálására összpontosítani legalább 3-4 napig, amíg a helyzet stabilizálódik”. A helyi oroszokat a hivatalosan el nem ismert „Luhanszki Népköztársaságba”, Szvatovába és az oroszországi Logatcsevkába viszik és ideiglenes szállásokon helyezik el, írja az Ukrainska Pravda.

Ukrán jelentések szerint már Izjumba is visszatértek az ukrán erők.

És Balakliját is elfoglalták.

The town of Balakliya, Kharkiv region, is liberated by Ukrainian troops!

The Commander of Ukrainian Land Forces, Hero of Ukraine, Colonel General Oleksandr Syrskyi is leading the Ukrainian offensive in this sector.

The Ukrainian flag has been raised in the town centre. pic.twitter.com/zQ8ngDitZw — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 10, 2022