Isten óvja a királyt! - hivatalosan is III. Károly az új brit uralkodó

Károly a trónutódlási tanácson a király személyes nyilatkozatot tett II. Erzsébet királynő haláláról, és esküt tett a skót egyház tiszteletben tartására.

A történelmi ceremóniát először élőben közvetítették a brit tévék.

A III. Károly trónralépéséről szóló proklamációt a palota erkélyéről is felolvasták és 70 év után újra elhagzott az "Isten óvja a királyt!"

The Garter King Of Arms proclaims the new monarch - King Charles III pic.twitter.com/MQJJsUiKYW — Royal Central (@RoyalCentral) September 10, 2022