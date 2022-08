Tanárok, kormány: az utolsó pillanatban sincs megállapodás - a nap hírei

Újabb négy évre, 2028 végéig meghosszabbítaná a kormány a kedvezményes lakásáfát. A javaslatot ősszel tárgyalhatja az Országgyűlés. Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebookon közzétett bejegyzésében emlékeztetett: a korábbi döntés szerint 2024 végéig lenne érvényben az 5 százalékos lakásáfa, ami évente 200 milliárd forintot hagy az embereknél. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége kezdeményezte, hogy a kedvezményes áfakulcs 2028. december 31-ig alkalmazható legyen, ha az építési engedély 2024 végéig véglegessé vált. A kérést a Pénzügyminisztérium megvizsgálta és támogatja.

Megkapta az építési engedélyt a paksi atomerőmű ötös számú reaktorépülete, ezzel megkezdődhetnek a kivitelezési munkák – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Facebook-videójában hangsúlyozta: a reaktorépület az, amely garantálni tudja, hogy a nukleáris energiatermelés során, természeti katasztrófa vagy támadás esetén sem kerül káros anyag ki a környezetbe. Az Országos Atomenergiahivatal kiadta a nukleáris sziget létesítéséhez szükséges 6 újabb engedélyt is.

A tanévkezdés előtti utolsó tárgyaláson sem tudtak megállapodni a kormánnyal a pedagógus-szakszervezetek, így több iskolában már szeptember elején folytatódhat a sztrájk. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár elmondta: jelenleg nincs arról döntés, hogy saját forrásból, a központi költségvetésből átcsoportosítsanak pénzt a közoktatásban a béremelésre. Nagy Erzsébet, a PDSZ országos választmányi tagja szerint szeptember elsejétől újból a munkabeszüntetések megszervezését kérik. A Tanítanék Mozgalom korábban azt ígérte: ha szeptember 2-ig nem kapnak érdemi ajánlatot a kormánytól, a tanév második hetétől újra polgári engedetlenségi akciók lehetnek az iskolákban.

Radikális oktatáspolitikai fordulatot követel a kormánytól a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete. Az érdekképviselet szerint a fordulat első lépése egy saját hatáskörben végrehajtott, tartósan versenyképes béreket eredményező béremelés, és a pedagógusok iskolai terhelésének észszerű újragondolása. A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete szerint a közoktatás helyzete a rendszerváltozás óta rengeteget romlott, és az 1990 után megindult, majd felgyorsult folyamatok mára tarthatatlan állapotokat eredményeznek.

Csak a tanult, szakképzett ember képes gondoskodni önmagáról, szeretteiről és közösségéről - mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter az országos szakképzési tanévnyitó ünnepségen. Csák János a Székesfehérvári Szakképzési Centrumban úgy fogalmazott: a jövő záloga a cselekvőképesség megőrzése. Magyarországon 508 szakképzési intézmény működik, ahol több mint 250 ezer hallgató tanul.

A Diákhitel+ meghosszabbításáról vagy egy ahhoz hasonló új konstrukcióról tárgyal a Diákhitel Központ a kormánnyal, de döntés még nem született – mondta a szervezet igazgatója. Rákossy Balázs az Inforádió Aréna című műsorában hangsúlyozta: a hatályos szabályok szerint az egyszeri 500 ezer forintos hitelt csak szeptember végéig lehet igénybe venni. Beszélt arról is, hogy a Diákhitel Központ elsősorban a digitalizáció terén szeretné fejleszteni szolgáltatásait.

Kijevi közlések szerint az oroszok szándékosan ágyúzzák a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség küldöttségének útvonalát a zaporizzsjai atomerőmű felé. Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki iroda vezetőjének tanácsadója azt közölte: Moszkva azt követeli, hogy a misszió orosz ellenőrzés alatti területről utazzon a nukleáris létesítményhez, de az ukrán álláspont szerint a Kijev ellenőrzése alatti területről kell a küldöttségnek elérnie az atomerőművet. Közben az orosz támadások mellett folytatódnak az ukrán ellentámadások is.

Megfékezhetőnek tartja a majomhimlő terjedését Európában az Egészségügyi Világszervezet. Hans Kluge, a WHO európai regionális igazgatója úgy fogalmazott: biztató jelzések vannak arra, hogy az új esetek száma számos európai országban, így Franciaországban, Németországban, Portugáliában, Spanyolországban és Nagy-Britanniában is hétről-hétre apad, sőt - az oltóanyaghiány ellenére – az Egyesült Államok egyes térségeiben is csökkenés tapasztalható.

Az infláció további emelkedésére számít a nemzeti bank, ezért a kamatemelési ciklus határozott folytatásáról és a likviditás szűkítéséről döntött a monetáris tanács – jelentette be Virág Barnabás alelnök. A testület keddi ülésén újabb 100 bázisponttal 11,75 százalékra emelte az alapkamatot. A döntés értelmében a kamatfolyosó két széle is ugyanennyivel kerül feljebb, illetve várhatóan az irányadó kamat is követi majd ezt az emelést. 18 éve nem volt ilyen magas az alapkamat. Az alelnök elmondta: a likviditás szűkítése érdekében döntöttek arról, hogy érdemben növelik a bankok kötelező tartalékrátáját, valamint rendszeres diszkont kötvényt és hosszú lejáratú betéti eszközt vezetnek be. Mindhárom új eszköz kamatozása a jegybanki alapkamathoz kötött.