Terjed a benzinvásárlási korlát - a nap hírei

Magyarország bruttó hazai terméke 7,1 százalékkal növekedett tavaly az előző évihez viszonyítva. 2019-hez mérten 2,1 százalékkal nőtt - közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest szintén 2,1 százalékkal emelkedett a gazdaság teljesítménye, a szakértők ennél kisebb, 1,3 százalékos bővülést vártak. A növekedéshez leginkább a piaci szolgáltatások járultak hozzá.

Egy év alatt 29, az előző hónaphoz képest 7,2 százalékkal nőtt az építőipari termelés tavaly decemberben. 2021-ben az építőipar termelése 13,3 százalékkal haladta meg az előző évi, alacsony bázist - ismertette a KSH. Decemberben az épületek építése csaknem 33, az egyéb építményeké mintegy 25 százalékkal nőtt a 2020. decemberihez képest. Az év egészében az építőipar termelői árai átlagosan 11,4 százalékkal magasabbak voltak az előző évinél.

Sztrájkbizottságot alakítanak a Molnál működő szakszervezetek, mert nem született megállapodás a béremelésről. Az érdekképviseletek közös közleményükben arról számoltak be, hogy az elmúlt napokban a bértárgyalásokat a munkáltató megegyezés nélkül lezárta, és egyoldalú lépéseket jelentett be. Ezek a dolgozónként átlagosan 7,1-7,9 százalékos bérnövekedést jelentenek, amit szakszervezetek kevesellnek, ezért terveznek sztrájkot. A Mol azt közölte, hogy a társaság több hetes egyeztetés után döntött a béremeléséről, és a következő napokban részletesen is bemutatják a munkavállalóiknak a javadalmazási stratégiát.

Van már olyan benzinkút, ahol korlátozzák a tankolható mennyiséget az üzemanyagárstop meghosszabbítása miatt. A Holtankoljak.hu szerint egyelőre nagyjából 50 hely érintett, van ahol csak 10 litert lehet tankolni. Ha tovább drágul az olaj, akár minden második vállalkozás bezárhatja a töltőállomását. A mennyiségi korlátozások bevezetésével a kutak üzemeltetői a veszteséget akarják minimalizálni illetve az értékesítés felfüggesztését, valamint a benzinkút átvételét akarják megelőzni.

A rendeletnek megfelelőn csökkentették áraikat a kereskedők és az előírt készletet tartják raktáron. A kormányhivatal ellenőrei 42 esetben találtak hiányosságot, a hatóság mostanáig összesen 300 ezer forint bírság kiszabásáról döntött. Február első felében több mint 500 üzletben vizsgálta az élelmiszerárstop betartását a fogyasztóvédelem. Huszonöt üzlet alkalmazott az előírtnál magasabb árat, tizennégy nem biztosította a megfelelő mennyiséget az érintett élelmiszerekből. Hét helyszínen a kötelező tájékoztatás hiányzott.

Az elmúlt 24 óra alatt 4411 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, 123 ember halt meg a kór szövődményeiben Magyarországon. 5.291 beteget ápolnak kórházban, közülük 211-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 210 ezer körülire csökkent. Több mint 6 millió 383 ezren kaptak védőoltást, közülük 6 millió 142 ezren a második, több mint 3 millió 770 ezren a megerősítő harmadik oltást is felvették. --- A koronavírus portál ismét arra hívja fel a figyelmet, hogy februárban is minden csütörtökön és pénteken délután, valamint szombaton egész nap folytatódik az oltási akció.

Oroszország kész a bizalomerősítésről tárgyalni az Egyesült Államokkal és a NATO-val - jelentette ki az orosz elnök, miután Moszkvában több mint három órán át tárgyalt a német kancellárral. Olaf Scholz kancellár jó jelnek nevezte az ukrán határ közelében állomásozó orosz csapatok egy részének visszavonásáról szóló bejelentést, és azt hangsúlyozta, hogy a tartós európai biztonságot nem Oroszország ellenében, hanem vele együtt kell kiépíteni. Vlagyimir Putyin sürgette az Északi Áramlat-2 gázvezeték üzembe helyezését. Azt mondta, hogy Oroszország kész Ukrajnán keresztül is folytatni a gázszállítást, ha az gazdaságilag megéri.

Folytatódnak a fejlesztések a Liszt Ferenc-repülőtéren. A Budapest Airport az elmúlt három évben több mint 70 milliárd forintot fordított a repülőtér fejlesztésére. Felidézték, hogy az elmúlt három évben megépült egy új, 14 beszállítókapuval rendelkező utasmóló, ami 11 500 négyzetméteren, 2500 ülőhellyel várja az utasokat. Elkészült a légi áruszállítás új bázisa, harmadik óriásberuházásként pedig új poggyászosztályozó csarnokkal bővült a meglévő infrastruktúra. Tavaly elkezdődtek az 1-es Terminál újra-nyitásának előkészületi munkálatai és az új 3-as Terminál építéséhez is elindultak az előkészületek.

Több mint százmillióan nézték az Egyesült Államokban a Super Bowlt. A profi amerikaifutball-liga vasárnapi nagydöntőjét, az 56. Super Bowlt az Egyesült Államokban 101,1 millióan követték figyelemmel a televízión keresztül. A Nielsen cég adatai szerint ez jócskán meghaladja a tavalyi nézettséget, amikor is "csupán" 92 millióan izgulták végig a nagydöntőt, ami 2006 óta a legalacsonyabb szám volt. Az adatok szerint a Los Angeles Rams és a Cincinnati Bengals összecsapását, amelyet a házigazda Rams 23-20-ra nyert, további 11,2 millióan online platformon nézték. Szakértők szerint a televíziós trendekkel szemben az idei Super Bowl magasabb nézettségének elsősorban az volt az oka, hogy az egész rájátszás során rendkívül szoros mérkőzéseket láthatott a közönség.