A svájciakat az ág is húzza

Az AS Monaco védekező középpályása, Denis Zakaria a francia csapat edzésén sérült meg szerdán. A kongói származású svájci középpályás egy rossz mozdulat után súlyos combizomsérülést szenvedett. A 27 éves játékos az utolsó három játéknapon már biztosan nem lép pályára a Ligue 1-ben, és erősen kérdéses, hogy június közepére teljesen felépül -írja az nb1.hu.

A Newcastle United tapasztalt védője, Fabian Schär a Sheffield United ellen 5-1-re megnyert találkozó első félidejében szenvedett kisebb sérülést, amiről kiderült, hogy a vártnál súlyosabb. „Kétlem, hogy még ebben a szezonban láthatnánk őt akcióban.” – mondta Eddie Howe, a Szarkák vezetőedzője a pénteki sajtótájékoztatón. A combhajlító-izomsérülést szenvedett Schär így is pályafutása egyik legjobb szezonját zárta a Newcastle-ben, 44 tétmeccsen 5 gólt szerzett.

A válogatott szövetségi kapitánya, Murat Yakin a nemzeti csapat két rutinos tagját lesz kénytelen nélkülözni, hiszen Zakaria két világbajnokságon és két Európa-bajnokságon, Schär pedig 3 vébén és 2 Eb-n képviselte a svájci színeket. A Magyarország-Svájc Európa-bajnoki csoportmérkőzés június 15-én, 15:00-kor kezdődik.

Denis Zakaria and Fabian Schär more than likely have to miss the european championship.



The Hungarian national team will face Switzerland in the opening round in Köln. pic.twitter.com/aPlEmqkICW