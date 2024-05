Komoly orosz veszteségekről közöltek adatokat

Oroszország eddig dokumentáltan 15 573 páncélozott harcjárművet veszített a háborúban. Ezek közül 11 082 megsemmisült, 714-ben károk keletkeztek, 824-et a személyzete otthagyott a harctéren, 2903-at pedig az ukránok elfoglaltak - írja az Index.

A számokat az Oryx nevű, nyílt forrású hírszerzési és hadászati elemzőintézet tette közzé, és a lista csak azokat a járműveket tartalmazza, amelyek pusztulásáról vagy sérüléséről vizuális megerősítés is elérhető.

#Ukraine: Finally a first loss of a Russian T-62M tank in the South.



How? A RGD-5 grenade in a special fish bait bomb was dropped right in a hatch from a Ukrainian drone. pic.twitter.com/4oNf4MBcRt