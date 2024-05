A klub 125. születésnapján jutott be a Fradi a Final Four-ba

A rangadó első perceit inkább a védések, kapufák és kimaradt fórok jellemezték, mígnem Varga Dénes jobb felsős löketével megszületett az első gól, nagyjából a negyed felénél. Aztán ugyanő mutatott be hátul egy remek blokkot, és bár az ellentámadásból kapott emberelőnyt nem sikerült kihasználni, a labda maradt a Fradinál, Nagy Ádám pedig élt a lehetőséggel és egy remek lövéssel duplázta meg a hazai előnyt. Viszont sajnos nem sikerült megúszni kapott gól nélkül a negyedet, 5 másodperccel a duda előtt ugyanis szépítettek az olaszok, akik előnyből használták ki a zöld-fehérek pillanatnyi figyelmetlenségét - írja a meccsről a waterpolo.hu.

A második etapban már hamarabb megérkezett az első találat, viszont ennek a bresciaiak örülhettek, aztán Vogel Soma bravúrja kellett ahhoz, hogy ne vegyék át a vezetést. Támadásban egyenlő létszámnál és 6 az 5 ellen is akadozott a Fradi-gépezet, de nagyjából öt és fél perc elteltével megtört a jég, Fekete Gergő bombázott Petar Tesanovic kapujába. Sőt, az utolsó percen belül Dusan Mandic is megvillant, amivel visszaállította a közte kettőt, ám Vincenzo Renzuto is hozzá tudott még szólni, így egygólos FTC-előnnyel ért véget az első félidő.

A folytatás sem alakult egyszerűbben, Mandic egy elvett gólig jutott, Max Irving viszont érvényesig, miközben Tesanovic elkezdte halmozni a nagy védéseket. Szerencsére Vogel is így tett, majd Mandic küldött a helyére egy ötméterest, aztán ismét egalizáltak egy gyors fórgóllal. Beindultak az események, Varga Dénes szépen ejtette át Tesanovicot, kisvártatva pedig Mandic is megtette ugyanezt, csak még messzebbről, ismét megvolt a plusz kettő, ami maradt is a játékrész végéig.

Ezt aztán fél perc elteltével megfelezte Irving büntetőből a záró periódusban, sőt a következő támadásukból megint egyenlítettek a vendégek, kezdődhetett elölről az egész. Nem esett pánikba a Fradi, Feketétől jött egy szenzációs lövés a szélről a hosszú laposba, valamint Nagy Ádámnak is elsült másodszor a keze, átellenben pedig Vogel lehúzta a rolót. Az utolsó percre is megtartotta kétgólos vezetését a magyar bajnok, és bár ebből egyet lecsípett 17 másodperccel a vége előtt a Brescia, egy megmaradt, és csak ez számított!

Az FTC-Telekom a 9–8-as diadallal, valamint az Olympiacos barcelonai győzelmével bebiztosította a helyét a Final Fourban, ahová viszi magával a görögöket, ott pedig a címvédő Pro Reccóval, valamint a szerb Novi Beograddal fog találkozni. A csoportelsőség viszont még nincs meg, ezt az utolsó fordulóban a Barceloneta ellen zsebelheti be Nyéki Balázs csapata, amely visszavette a vezetést a B-csoportban.

Végeredmény, Férfi Bajnokok Ligája, 2. csoportkör

B-csoport, 5. forduló

FTC-Telekom–AN Brescia (olasz) 9–8 (2–1, 2–2, 3–2, 2–3)

Korábban:

Barceloneta (spanyol)–Olympiacos (görög) 18–19 (3–3, 2–1, 5–4, 3–5, 5–6) - ötméteresekkel

A B-csoport állása: 1. FTC-Telekom - 12 pont, 2. Olympiacos - 11 pont, 3. Barceloneta - 7 pont, 4. Brescia - 0 pont