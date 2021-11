Ennyire várták a magyarok a regisztráció nélküli oltást

Több mint 131 ezer ember oltatta be magát koronavírus ellen az oltási akcióhét első napján. Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, hogy közülük 18 ezren vették fel az első védőoltásukat. Emlékeztetett arra, hogy az oltási akcióhéten reggel 7 és 19 óra között várják az oltópontok az embereket.

Az elmúlt 24 órában 171 koronavírusos beteg halt meg, 6518 új fertőzöttet igazoltak Magyarországon. 6830 embert ápolnak kórházban, közülük 663-an vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma meghaladja a 147 ezret. A beoltottak száma 6 millió 43 ezer, közülük 1 millió 939 ezren már a harmadik oltást is megkapták.

Továbbra is nagy mennyiségben van jelen a szennyvízben a koronavírus örökítőanyaga - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A legrosszabb adatokat Békéscsabán és Debrecenben mérték. Csökkenés két városban, Szekszárdon és Szolnokon figyelhető meg.

A covidos betegek ellátására előkészített ágyaknak körülbelül 48 százaléka üres, és ugyanez vonatkozik az intenzív osztályokra is – mondta Raz emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt arról is, hogy ha valaki megfertőződik, akkor a legfontosabb kockázati tényező az életkor, majd pedig a kísérő betegségek csoportja. A miniszter kitért arra is, hogy a műtéti várólisták akkor csökkenhetnek újra, ha tömegessé válik az átoltottság, mert az tehermentesíti a kórházakat. A járvány kezdetén körülbelül 24 ezer ember várt valamilyen beavatkozásra, ez a szám a pandémia miatt nagyjából 35 ezerre nőtt.

Decembertől csak védettségi igazolvánnyal mehetnek be az iskolákba a nem ott dolgozók. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleménye szerint erre a járványhelyzet miatt a gyermekek és a pedagógusok védelmében és az oktatás zavartalansága érdekében van szükség. A rendelkezés érvényes a külsősökre, vagyis nem az iskola alkalmazásában álló dolgozókra is.

A hazai egészségipar az újonnan létrejött kapacitásokkal együtt várhatóan évi 500 milliárd forint értéket állít majd elő - mondta a pénzügyminiszter az Egészségipari támogatási programban részt vevő magyar vállalkozások kiállításán. Varga Mihály arról beszélt, hogy a program támogatásaival egy új iparág alapjait tették le, amely a várakozások szerint idén 180 milliárd forint árbevételt ér el. Hozzátette: az új beruházásoknak köszönhetően a szektor másfélszeresére nőhet a program előttihez képest.

A fővárosi kerületek rövidesen megkapják az Egészséges Budapest Program keretében járó összesen több mint 10 milliárd forintot – erősítette meg a Budapest fejlesztéséért felelős államtitkár. Fürjes Balázs közölte: a pénz az Emberi Erőforrások Minisztériuma rendelkezésére áll, indulhatnak az utalások. A pénzt a kerületek háziorvosi és szakorvosi rendelők felújítására, építésére, bővítésére, terápiás, diagnosztikai eszközök beszerzésére fordíthatják, vagy olyan, a koronavírus-járvány idején kiemelkedően fontos fejlesztésekre, mint például a telemedicina.

Az Európai Unió legnagyobb mélyhűtött vakcina tároló létesítménye jön létre Monoron, ahol a Ceva-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt. épít állatgyógyászati vakcinagyárat nyolcmilliárd forint értékben. Az állam 1,6 milliárd forinttal támogatja a beruházást. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy az állat- és a humánegészségügy rendkívül szoros kapcsolatban van egymással, utóbbi terület sikere az előbbivel kezdődik.

A visegrádi négyek azt javasolják az Európai Uniónak, hogy ne támogasson olyan országot, amelynek köze van az unió külső határára nehezedő migrációs nyomáshoz. A V4-ek budapesti miniszterelnöki találkozója után a magyar miniszterelnök arról beszélt, hogy az Európai Unió soha nem volt még ilyen migrációs nyomás alatt, sosem érte egyszerre három irányból. A miniszterelnök szerint úgy lenne korrekt, ha a költségeket legalább megfeleznék.

Az Európai Bizottság a Litvániának, Lettországnak és Lengyelországnak szánt határvédelmi támogatások összegének megháromszorozását javasolja. A testület emellett intézkedéseket javasolt az Európai Unióba irányuló embercsempészetet folytató fuvarozók tevékenységének megelőzésére és korlátozására, az üzemanyag-feltöltéshez vagy a karbantartáshoz való jog felfüggesztésére.

Kikapcsolási moratóriumot hirdet lakossági ügyfeleinek az MVM Next, vasárnaptól január 8-áig. A moratórium nemcsak a védett ügyfeleket érinti, hanem azokat a lakosokat is, akiknek 60 napon túli számlatartozása van. Ugyanakkor jelezték, hogy a moratórium nem vonatkozik azokra az ügyfelekre, akiket már korábban kikapcsoltak a szolgáltatásból.