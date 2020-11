Joe Bidennek áll a zászló – a nap hírei

Még négy államban fordulhat a helyzet az amerikai elnökválasztáson Joe Biden és Donald Trump között. Előzőleg az észak-keleti Wisconsin államban is győzött a demokrata elnökjelölt. Emellett tovább csökkentette hátrányát Georgiában és Pennsylvaniában Joe Biden, Nevadában pedig növelte előnyét. Donald Trump ugyanakkor továbbra is hangsúlyozza: megtámad minden olyan eredményt, ahol túl szűk a különbség és már öt államban vádolta meg választási csalással demokrata ellenfelét. Szombatra számít csak eredményre az amerikai elnökválasztáson a demokrata elnökjelölt kampánymenedzsere. Közben Joe Biden Twitter üzenetében türelemre intett.

Megszületett az alku a jogállamisági mechanizmus részleteiről az Európai Parlament, az Európai Bizottság és az Európai Unió Tanácsa között. Az új mechanizmus 2021-től lehetővé teszi az uniós költségvetés védelmét, ha megállapítást nyer, hogy a jogállamiság elveinek megsértése egy tagállamban befolyásolja vagy súlyosan veszélyezteti az uniós források hatékony és eredményes felhasználását. Varga Judit igazságügyi miniszter a döntés után azt mondta: az uniós költségvetés és válságkezelő csomag elutasítására kényszerítik a magyar kormányt, ha politikai és ideológiai feltételekhez kötik az uniós források kifizetését.

Javította a magyar gazdaságra vonatkozó előrejelzését az Európai Bizottság, amely a korábbi 7 százalékos jóslattal szemben 6,4 százalékos visszaeséssel számol. A költségvetési hiányra és az államadósságra vonatkozó becslését ugyanakkor rontotta a testület. Az előrejelzés szerint a magyar gazdaság elindult felfelé a járványhelyzet miatti mélypontról, de a járvány második hulláma megállíthatja a kilábalást.

Benyújtotta a rendkívüli jogrendről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek a kormány. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára közölte: a rendkívüli jogrend 90 napig lesz érvényes. Az államtitkár a rendkívüli jogrend bevezetését azzal indokolta: a vírus változatlanul erőteljesen terjed egész Európában, így Magyarországon is, és ahhoz, hogy az emberéleteket meg tudják menteni, gyors döntésekre van szükség.

Az is belehalhat a koronavírusba, akinek nincs más betegsége – hívta fel a figyelmet az országos tisztifőorvos. Müller Cecília azt mondta: az elmúlt 24 órában elhunytak 6 százaléka, vagyis 5 ember volt ilyen. Megerősítette, hogy a fertőzöttek számának gyors növekedésével telítődnek a kórházak. Közölte: már 5183 ember szorul kórházi ápolásra és 378-an vannak lélegeztetőgépen. A tisztifőorvos ismét a szabályok betartására hívta fel a figyelmet, és a fiatalok felelősségét hangsúlyozta.

Elkészült a Nemzeti Átoltási Terv, amelyet hamarosan az operatív törzs is tárgyal - jelentette be Facebook-oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor az egészségügyi Tudományos Tanáccsal folytatott megbeszélése előtt azt mondta: egész Európában rosszabbodik a vírushelyzet, de tavaszhoz képest most annyival könnyebb, hogy belátható közelségben van a végső megoldás, a vakcina. Hozzátette: a külügyminiszter folyamatosan tárgyal a különböző beszerzési lehetőségekről.

Orosz és kínai vakcinát kap bevizsgálásra Magyarország. Szijjártó Péter külügyminiszter Facebook-oldalán közölte: megállapodott az orosz egészségügyi miniszterrel, hogy Oroszország decemberben kis mennyiségben elkezdi a koronavírus elleni oltóanyaguk szállítását Magyarországra, hogy el tudják végezni a klinikai vizsgálatokat, és az engedélyezési folyamat utolsó lépéseit is végre tudják hajtani. Január második-harmadik hetétől nagy mennyiségben is tudnának szállítani az oroszok.

Elhunyt Bragyova András volt alkotmánybíró. Kutatási területe a nemzetközi jog elméleti kérdései, a nemzetközi jog és a belső jog viszonya, az emberi jogok nemzetközi védelme és az alkotmánybíráskodás volt. 2005 szeptemberétől 2014 szeptemberéig volt az Alkotmánybíróság tagja. Bragyova András hosszan tartó, súlyos betegségben hunyt el, 70 éves volt.

Szlovéniában hétfőtől az általános iskolák is digitális oktatásra állnak át. A kormány egy héttel meghosszabbította a koronavírus megfékezését szolgáló járványügyi intézkedéseket is. A kormány döntése szerint a meghosszabbított őszi szünet után hétfőtől egy hétig mindenki számára online kezdődik az oktatás. Közben Ljubljanában erőszakba torkollott a kormány és általa hozott intézkedések elleni tüntetés.

Olaszországban egy nap alatt 445 beteg halt meg a koronavírus-járványban. Február 20. óta már több mint 40 ezer beteg vesztette életét. Éjféltől lépnek életbe a Giuseppe Conte miniszterelnök által szerda este bejelentett korlátozási szigorítások, amelyek értelmében országos éjszakai kijárási tilalom lép életbe este tíz órától reggel ötig.