Születésnapot ünnepelt Gyurcsány Ferenc és pártja - napi hírösszefoglaló

Még az idén részesülhet Magyarország az uniós munkahelymegőrző hitelből – közölte a Pénzügyminisztérium. Az Európai Tanács jóváhagyta a magyar kormány 504 millió eurós kérelmét is. A tervek szerint az érintett 16 tagállam még az idén megkapja teljes hiteligénye hozzávetőleg felét, a fennmaradó összeghez pedig a jövő év elején jut hozzá.

Fennmarad az adócsökkentés a Széchenyi Pihenő Kártyánál június 30-ig, ha a parlament megszavazza a javaslatot, így jövőre csak 15 százalékos közterhet kell fizetni a Szép-kártyára utalt összegek után. Izer Norbert adóügyi államtitkár hangsúlyozta: 2021-ben egymillió munkavállalónak nőhet a Szép-kártyára érkező juttatása.

A nyugdíjemelés igazságossá tételét sürgeti két ellenzéki párt. Korózs Lajos, az országgyűlés népjóléti bizottságának szocialista elnöke elfogadhatatlannak nevezte, hogy a kormány mindössze 1,2 százalékos visszamenőleges emelés mellett döntött, ahelyett hogy a kevés nyugdíjból élőknek nagyobb összeget juttat. Közben Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy az 1,2 százalékos emelés azt jelenti, hogy a kabinet mindössze 4 százalékos inflációval számolt, miközben az élelmiszerek ára csaknem 8 százalékkal nőtt.

Újabb 1820 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést. Elhunyt 38 többségében idős, krónikus beteg. A beazonosított fertőzöttek száma 56 098, az elhunytaké 1390 főre emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 38 701.

A koronavírus-járvány második hullámában is a védekezés alapvető elemének tartja a szabályos maszkhasználatot, illetve a fertőtlenítés a Dél-pesti Centrum kórház infektológus főorvosa. Szlávik János az M1 televízióban felhívta a figyelmet arra, hogy most már minden olyan szabadtéri rendezvényen, így a sporteseményeken is kötelező a maszkhasználat, ahol nem lehet tartani a másfél méteres védőtávolságot.

A védekezés szabályainak további szigorítását szorgalmazzák a kiskereskedelem munkavállalói. Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke a Magyar Nemzetnek azt mondta: az országos fertőzöttség terjedésével meredeken megugrottak a kockázati tényezők a napi tömeges fogyasztásban is.

Szlovákiában életbe lépett a kijárási tilalom. November 1-jéig az emberek továbbra is elmehetnek dolgozni, illetve orvoshoz, ugyanakkor csak a lakóhelyükhöz legközelebbi élelmiszerboltokat vagy gyógyszertárakat kereshetik fel. Tilos a temetőlátogatás is. Közben megkezdődött a teljes szlovák lakosság tesztelése.

Pozitív lett lengyel elnök koronavírustesztje. Andrzej Dudának csak enyhe tünetei vannak. Lengyelországban éppen most szigorították a járványügyi intézkedéseket. Korlátozzák a kiskorúak kültéri mozgását, betiltják az ötfősnél nagyobb csoportosulásokat, és két hétre bezártak az éttermek.

Bírálja az uniós Közös Agrárpolitika zöld reformjának leszavazását az Európai Parlamentben az LMP. Schmuck Erzsébet társelnök és Ungár Péter országgyűlési képviselő kifogásolja, hogy az uniós források a kisgazdaságok és ökológiai gazdálkodók helyett továbbra is a klímaváltozást gyorsító nagyüzemi agrárcégekhez áramlanak.

Az ellenzéki összefogás fontosságát hangsúlyozták a Demokratikus Koalíció kilencedik születésnapja alkalmából rendezett online ünnepség felszólalói. Dobrev Klára, a DK EP-képviselője hangsúlyozta: a tavalyi önkormányzati választáson a teljes ellenzéki összefogás tíz év után először mért komoly vereséget a kormánytöbbségre. David Sassoli, az Európai Parlament elnöke méltatta, hogy a DK elkötelezetten támogatja az Európa-párti szellemiséget.

Fődíjat kapott a Chicagói Nemzetközi Filmfesztivál új rendezőket bemutató versenyprogramjában Horvát Lili filmje. A zsűri indoklása szerint a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című alkotás egyebek között a magával ragadó, lebilincselő szerelmi történetéért érdemelte ki az elismerést. A szakemberek kiemelték a főszereplő Stork Natasa alakítását is.