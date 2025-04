Kétszer is jön a Morcheeba

A Morcheeba idei fellépéseinek középpontjában a májusban érkező, sorrendben tizenegyedik lemez, az Escape the Chaos bemutatása szerepel, a népszerű slágerek előadása mellett. A szervező Live Nation közlése szerint a multiinstrumentalista Ross Godfrey és az elbűvölő hangú Skye Edwards 1995-ben ismerkedett meg egy dél-londoni házibulin. A találkozásból (és Godfrey ikertestvére, Paul beemelésével) született meg a Morcheeba, amely azóta tíz stúdiólemezt jelentetett meg, több mint tízmillió albumot adott el, számtalanszor turnézott a világ körül, de jegyeztek filmzenét is.

Az új lemez, az Escape the Chaos tizenkét dala az elektronikus és az organikus világ találkozása, egyszerre gyógyír és bátorság, családi erő, közösségi szolidaritás. A nyitódal, a Call for Love témája a befogadás, a támogatás, valamint a tolerancia fontossága. Az albumot részben Dublinban vették fel, ahol Skye fia, Jaega dobokon, férje, Steve Gordon pedig basszusgitáron csatlakozott a felvételekhez. Ross felesége, Amanda Zamolo a Pareidolia című dalban hallható, de a szám szövegének megírásából is kivette a részét. Rajtuk kívül is számos közreműködő volt az albumon, köztük a rapper Oscar #Worldpeace, az ausztrál zenész-producer Hugh Counsell vagy Mr. Six.

A Morcheeba sokszínű zenei stílusa a lounge, a dub, a triphop, a blues és a downtempo elemeit ötvözi. A zenekar második stúdióalbumával, az 1998-ban kiadott Big Calm című lemezzel robbant be a nemzetközi popzene sztárjai közé, majd évekig a legfontosabb formációk közé tartozott. Nagy slágerük volt a Rome Wasn't Built In a Day, a The Sea vagy az Otherwise.

A brit formáció már számos emlékezetes magyarországi fellépésen van túl, az intim hangulatú klubkoncerttől a Sziget-fellépésig.