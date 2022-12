Káprázatos szilveszterre készülhetnek a Times Square látogatói

A szombati szilveszteri ceremóniára készülődve csaknem 200 új kristályháromszöggel szerelték fel a New York-i Times Square híres, Waterford-kristályokból álló újévi gömbjét. A 2023 beköszöntét ünneplő gömb témája ezúttal a "szeretet ajándéka" lesz.

A gömb kristályelemeit - amelyekből összesen 2688 van - 1999 óta az ír Waterford cégnél kézzel készítik. A kristálygömb témája minden évben egy újabb "ajándék", valami olyan érték, amelyet az egész világon nagy becsben tartanak.

Az egymásba fonódó szívekkel megjelenített idei tematikáról szólva Tom Brennan, a Waterford kézműves mestere elmondta, hogy a pandémia két éve nagyon megviselte az embereket, de mint hozzátette: "átvészeltük, megerősödve jöttünk ki belőle, és szeretettel vesszük körbe magunkat". Ezért lett az újévi gömb témája a szeretet.

A Manhattan központjában zajló évzáró ünnepség fő attrakciója, amikor éjfélkor leereszkedik a hattonnás, csaknem négy méter átmérőjű gömb a magasból, majd konfetti hull az ünneplőkre.

