"Vidd tovább a dallamot!" – az évad szlogenjével kapcsolatban az InfoRádióban Herboly Domonkos, a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatója elmondta: 2023-ban lesz 100 éves a zenekar, vagyis a 99. évük következik. "Sokat gondolkoztunk azon, hogy egyáltalán miként illendő megünnepelni egy ilyen 100 éves születésnapot, és közben nagyon sok gondolat feljött: miről szólt az elmúlt 100 év, és főként a következő 100 miről fog szólni, és hogyan kell azt elképzelni egyáltalán – a műfajt, a saját működésünket, a közönség viselkedését és igényeit a jövőben. A »Vidd tovább a dallamot!« szlogen innen jött, ugyanis mi már arra készülünk, hogy a következő évek, évtizedek milyenek lesznek."

Hagyományosan mindig szeptember 25-én tartja a Nemzeti Filharmonikusok az évadnyitó koncertjét, mert ez Bartók Béla halálának előestéje, és Bartók zenéje, szellemi világa mindig nagyon közel állt az együtteshez. Ezért lesz ismét nagyon fontos ez a – bérleten kívüli – koncert a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, ami a zenekar otthona is tulajdonképpen – mondta Herboly Domonkos.

Kesselyák Gergely fog vezényelni, és szintén érdekesség, hogy a Bartók Béla II. zongoraversenyét Ránki Fülöp zongoraművész játssza majd. "Vele már korábban is dolgoztunk közösen, de a személye azért is különleges, mert Kocsis Zoltán egykori főzeneigazgató hajdan nagyszerű duót alkotott Ránki Dezsővel és baráti szálak is összefűzték őket. Bár Kocsis Zoltánt elvesztettük, de jön az új generáció, és Ránki Fülöp fantasztikus tehetség, jó lesz vele ismét színpadra állni és megint Bartókot játszani."

Közeledik Kocsis Zoltán halálának évfordulója, amiről minden november 6-án koncerttel emlékeznek meg a Müpában, olyannal, amelyen elsősorban magyar zenét vagy olyan szerzőket játszanak, akiknek a gondolatvilága, zeneisége nagyon közel áll Kocsis Zoltánéhoz. "Az idei, 5. évfordulón Kovács János fog majd bennünket vezényelni. Szép emlékkoncert lesz, és egy Kocsis-átirat is el fog majd hangozni, de játszunk Debussyt, Lisztet és Rahmanyinovot is" - sorolta a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatója.

Idén ismét 7 bérlettel várják a közönséget, ezt a struktúrát a járvány miatt "kimaradt" év után is megtartották.

Két sorozat, a Kocsis- és a Kobajasi-bérlet fut majd a Müpában. A Ferencsik-bérlet a Zeneakadémián, az elsősorban magyar kortárs zenére összpontosító Lukács Ervin-bérlet, valamint a Nemzeti Énekkar Pászti-bérlete a Pesti Vigadóban várja a közönséget. Folytatódik a kamarazenei Próbatermi vendégség sorozat is.

Az elsősorban felnőtteknek szóló beavató sorozat, a Zenemánia a szimfonikus zenekarok világába enged bepillantást Dinyés Dániel vezetésével, a sorozat az évadban három estet kínál – sorolta Herboly Domonkos.

"Igyekeztünk úgy megválogatni a mostani évadra a műsorokat is és a vendégeket is, hogy visszacsábítsuk a közönséget, akik egy kicsit elszoktak a tervezéstől és az offline koncertektől. Ezért olyan kis »bonbonokat« helyeztünk el a programban, amivel, ha úgy tetszik, biztosra megyünk és nagyon szívesen jön rá a közönség. Olyasmiket is ezt szeretnénk játszani, amik nagyon ritkán kerülnek színpadra, a Kocsis-bérlet első koncertjén például Verdi Requiem című alkotását fogjunk játszani a Nemzeti Énekkarral. Ehhez a műsorhoz a legjobban egy olasz karmester passzolhat, úgyhogy Giacomo Sagripantit hívtuk el, aki egy nagyszerű olasz karmester, és bár nem játszottunk még vele, vagyis ebből a szempontból kísérlet lesz, de nagyon autentikus előadásra számíthat a közönség" – ismertette a részleteket a főigazgató.

Kiemelte még a Kocsis-sorozatból a régizene nemzetközi hírű szaktekintélyét, Vashegyi Györgyöt, akivel egy francia barokk operát fognak koncertszerűen színpadra vinni a Müpában, mégpedig Félicien David Herculanum című művét, ami Magyarországon még nem hangzott el. A produkcióra erre a műfajra specializálódott külföldi énekes szólisták érkeznek.

Kobajasi Kenicsiro 2022 májusában dirigálja Carl Orff Carmina Burana című művét, Carlo Montanaro sok éve rendszeres visszatérő karmester Verdi-estet vezényel novemberben, de ezeken kívül is sok más izgalmas koncert várható.

A Herboly Domonkossal készült teljes interjúnk számos további témát felölel: hogyan élték meg az élő koncertek nélküli évadot, milyen volt az idei év első élő koncertje Bonnban, milyen további érdekességek várhatók a következő szezonban, hogyan halad a bérletértékesítés. A beszélgetést alább meghallgathatja.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán