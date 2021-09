Súlyos döntést hozott meg Mécs Károly

A 85 éves, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész ma is kirobbanó formában van, világéletében sportolt, talán ennek is köszönhető, hogy még most is felkínálnak neki szerepeket, az idő múlását azonban ő is érzi. A Blikknek Mécs Károly úgy nyilatkozott, hogy már csak egyetlen darabban játszik, és többet nem is vállal már.

"Még egy darabban játszom, aztán visszavonulok. Ez Tamási Áron Vitéz lélek című darabja, amiben még megtartottam a szerepemet, de nagyon ritkán játszották a pandémia miatt, és nem tudom, mikor tűzik műsorra legközelebb. De többet már nem vállalok, szeretném békésen leélni ezt a pár évet, ami még hátravan" – mondta, és hozzátette, hiányozik majd neki a színház, de unatkozni egy percig sem fog.

Hatvan éve van a pályán, nemsokára pedig a gyémántdiplomáját is átveszi. A színművész a rangos díjai ellenére úgy érzi, a pályáján csak viszonylag későn érték az elismerések, ám most egyszerre kapott meg szinte mindent.

"Nagyon sokáig szinte semmilyen díjat nem kaptam, aztán egyszer csak elkezdtek jönni az elismerések, de ez nem csak nekem szól. Ez az egész generációmnak szól, ami most már távozóban van. Elment Törőcsik Mari, és még nagyon sokan az osztálytársaim és a színésztársaim közül is. Valahogy most úgy érzem, helyettük is kapom az elismeréseket" – vélekedett a színész.

