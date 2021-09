Új lemez - Itt az ABBA óriási bejelentése

40 évvel búcsúalbuma, a The Visitors után visszatért az ABBA együttes, a legendás svéd popcsapat november 5-én új lemezt jelentet meg - olvasható a bejelentés összefoglalója a HVG-n.

Két szám pedig - az I Still Have Faith in You és a Don’t Shut Me Down - már hallható is róla.

2022-ben indulnak turnéra az anyaggal; a tagok digitális avatarjai lépnek majd fel esténként egy tíz tagú zenekarral.

Az együttes tagjai – Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad és Björn Ulvaeus – több mint 35 év után gondolták úgy, hogy jó szórakozás lenne ismét egyesíteni az erőiket, és stúdióba vonulni. Azt mondták, az élmény olyan volt, mintha megállt volna az idő.

Nyitókép: Pixabay