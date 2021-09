A legendás svéd popegyüttes novemberben megjelenő új albuma két száma, az I Still Have Faith In You és a Don't Shut Me Down a 6., valamint a 7. helyet szerezheti meg az officialcharts.com vasárnap közzétett becslése szerint, mely az eladásokon és a streaminghasználaton alapul.

Legutóbb 1981 decemberében jutott ABBA-dal a brit kislemez-sikerlistán az első tíz közé.

A két új dalt fizikai hanghordozón, CD-n és hagyományos bakeliten is meg lehet vásárolni.

A Don't Shut Me Down múlt heti megjelenése óta a legtöbbet letöltött dal volt az Egyesült Királyságban, a két számot egyenként több mint 500 ezerszer streamelték a hétvégén.

A november 5-én megjelenő Voyage 39 év után az ABBA első albuma. Nyolc új dal mellett két feldolgozás is hallható lesz rajta, a Just a Notion és a Bumblebee, melyeknek korábban csak demóváltozata volt ismert.

Az új albumon - melyre állítólag kevesebb mint 24 óra alatt mintegy 40 ezer előrendelés érkezett az Egyesült Királyságban - először lesz hallható karácsonyi ABBA-dal, a Little Things.

Az új ABBA-korszak jövőre koncerttel folytatódik, melyen az együttes négy tagjának digitális avatárjai adják elő a most megjelent két számot, valamint legnagyobb slágereiket az erre a célra épített ABBA-arénában Londonban.

