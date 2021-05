Időutazásra csábító MiniFishinggel indítják a nyarat Orfűn

A MiniFishing – A Fishing on Orfű szervezőinek új rendezvénye – időutazásra invitál, mely során a tavaly elveszett orfűi fesztiválélményeket kaphatják vissza mind a látogatók, mind a fellépő zenekarok június 17-től 3 napon át Orfűn. „Rengeteg mindent vett el a vírus mindannyiunktól, de most mindenki visszakaphat három napot 2020-ból, aki június 17-én belép az orfűi Panoráma Camping kapuján. Nem garantáljuk, hogy mindenki egy évvel fiatalabb és szebb lesz, de talán így is újra megismerkedhet a tavalyi szerelmével, találkozhat a tavalyi barátaival, elénekelheti a 2020-as Fishing-himnuszt és a fesztivál végén talán boldogabban tér majd vissza a jelenbe, 2021 június 20-án ébredve” – mondta el a MiniFishing játékos alapkoncepciójáról Egyedi Péter, a fesztivál sajtófőnöke.

A 3 napos MiniFishing az időutazáson túl a közkedvelt „fishinges” hangulatot ígéri,

csupán még családiasabb körülmények között: a vendégek számát a szervezők ezúttal 3000 főben korlátozzák, tehát harmadakkora embermennyiségre kell számítani, mint Orfűn általában. A MiniFishing tökéletes program lehet azoknak, akik már júniusban elindítanák a fesztiválszezont, ugyanakkor azoknak is ideális választás, akiknek nem felel meg a Fishing on Orfű augusztus végi időpontja – olvasható a fesztivál sajtófönökének közleményében.

A szervezők egyébként már áprilisban kommunikálták tervüket egy esetleges pluszrendezvénnyel kapcsolatban, amelyet a Fishing halasztásának esetén szerveznének meg. Az okokról így fogalmaztak: „Ha idén is Fishing nélkül telik el a nyár, az a fesztivál végét is jelentheti. Tudjuk, hogy egyelőre mindenki derülátó az augusztussal kapcsolatban, ám kizárólag erre a derülátásra hagyatkoznunk felelőtlenség lenne. Ugyanis, ha mégsem lehet tömegrendezvényt tartani a nyár végén, akkor (ismét) két szék közé esünk, aminek beláthatatlan következményei lehetnek.” A MiniFishingről szavazást is kezdeményeztek a közösségi oldalukon, az ötlet pedig elsöprően pozitív visszhangra lelt.

A MiniFishing időutazása során 4 zenei helyszínen összesen 45 produkciót nézhetnek meg az érdeklődők.

Az alternatív zenei színtér legjobb és legfontosabb produkciói közül jópáran ott lesznek júniusban is Orfűn, fellép a 30Y, a Hiperkarma, a Vad Fruttik, a Bohemian Betyars, a Kiscsillag, Krúbi, az Elefánt, az Esti Kornél, a Péterfy Bori & Love Band, a Supernem, a Galaxisok, a Pál Utcai Fiúk, a Carson Coma, a Csaknekedkislány, a Ricsárdgír, a Blahalouisiana, a Platon Karataev, Bérczesi Róbert, a Kaukázus – és még sokan mások. A részletes zenei program már megtekinthető a MiniFishing weboldalán.

A rendezvényre 3 napos bérletek válthatók 21 990 forintért, extra limitált számban pedig napijegyeket is vásárolhatnak az érdeklődők, 7990 forintos áron. A fesztiválbelépővel rendelkezők ingyenesen sátrazhatnak a kemping kijelölt területein, ehhez csupán online regisztráció szükséges. A rendezvényen (életkortól függetlenül) kizárólag a koronavírus ellen védett személyek vehetnek részt, minden további információ megtalálható a MiniFishing weboldalán.

Nyitókép: MTI/Sóki Tamás