Világsztárokkal érkezik a nevet váltó tavaszi fesztivál

John Eliot Gardiner és az English Baroque Soloists & Monteverdi Choir, Vaszilij Petrenko és a Royal Philharmonic Orchestra, a Kelemen Kvartett, René Jacobs és a Kammerorchester Basel, valamint számos más magyar és külföldi művész produkcióit mutatja be április 8. és 18. között online platformokon, élőben streamelt formában, ingyenesen az első Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek.

A Bartók Tavasz nagyon régi adósságot törleszt azzal, hogy születésének 140. évfordulójától kezdődően egy új, nagyszabású összművészeti fesztivál is Bartók Béla nevét viseli - hangsúlyozta a rendezvénysorozat szerdai online sajtótájékoztatóján a fesztivált szervező Müpa vezérigazgatója.

Káel Csaba hozzátette azonban: noha a Bartók Tavasz számtalan Bartók-művet tűz műsorára, nem kizárólag a világhírű zeneszerző kompozícióit sorakoztatja fel, hanem Bartók szellemiségét jeleníti meg sok műfajban, a hazai és nemzetközi művészeti élet legjobbjaival.

A járványhelyzet rendhagyó megoldásokat kíván, a fesztivál ezért az online térben debütál - közölte Káel Csaba. Mint emlékeztetett, a Müpa már számos tapasztalatot szerzett streaming koncertekkel. A szervezők most is azt szeretnék, hogy a művészek a járvány idején is biztonságban legyenek, mégis eljuthassanak a közönséghez - mondta el, hozzáfűzve: az online forma különleges lehetőségeket is kínál, hiszen a Bartók Tavasz produkciói így a világon bárhol élvezhetők lesznek.

Ráadásul a nemzetközi sztárok a saját játszóhelyükről, városukból fognak koncertet adni: Vaszilij Petrenko és a Royal Philharmonic Orchestra a Royal Albert Hall színpadáról, Sir John Eliot Gardiner és az English Baroque Soloists & Monteverdi Choir az oxfordi Sheldonian Theatre koncertterméből, míg René Jacobs és a Kammerorchester Basel Svájcból, a Don Bosco Basel Paul Sacher hangversenyterméből köszönti a Bartók Tavasz nézőit a képernyők előtt, Riccardo Chailly és a Filarmonica della Scala pedig Olaszországba repíti a közönséget.

Magyarországon élő közvetítés formájában valósul meg az idén 95 éves Kurtág György egyetlen operájának hazai bemutatója. Vashegyi György, az Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus egy különleges Mozart-esttel örvendezteti meg a közönséget, az ország három legnagyobb, évtizedes múlttal rendelkező balettegyüttese, a Szegedi Kortárs Balett, a Győri Balett és a Pécsi Balett, valamint a Magyar Nemzeti Táncegyüttes pedig szintén premierre készül.

áel Csaba kiemelte, hogy a Bartók Tavasz részben kimozdul majd az előadótermekből, hogy rendhagyó perspektívából mutassa meg a világnak a magyar fővárost. A budai Vár Savoyai-teraszán felállított színpadot a magyar zenei élet olyan hazai kiválóságai foglalják el, mint Charlie és a Bagossy Brothers Company - közölte.

Bagossy Norbert a sajtótájékoztatón elmondta, hogy tapasztalataik szerint egy internetes koncert nagyon más, mint egy élő fellépés, az online térben is más élmény azonban egy élőben streamelt bejelentkezés. A Savoyai-teraszról most egy rockosabb koncertre számíthat a közönség, ami már csak a különleges látkép miatt is nagy élmény lesz a zenekarnak - tette hozzá.

Juronics Tamás koreográfus a Szegedi Kortárs Balett és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar április 2-i Bartók-estjéről beszélt, amely az első Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek nyitóelőadása, felidézve, hogy számtalan alkalommal dolgozta már fel Bartók Béla műveit, de a Concerto régóta váratott magára. A komponista világát Mojzes Dóra divattervező jelmezei segítenek megjeleníteni, a színpadon pedig Bartók alakja is feltűnik majd - árulta el.

A Bartók Tavaszon áll ismét színpadra az újraalakult Kelemen Kvartett: Kelemen Barnabás és Kokas Katalin a két frissen csatlakozott taggal, Jonian Ilias Kadesha görög hegedűművésszel és Vashti Mimosa Hunter angol csellistával kiegészülve Bartók valamennyi vonósnégyesét megszólaltatja.

Kelemen Barnabás hegedűművész kiemelte: hatalmas fába vágták a fejszéjüket azzal, hogy bemutatkozásként ekkora feladatot vállaltak. A hat Bartók-vonósnégyes két koncertre bontva, időrendi sorrendben csendül majd fel a kvartett előadásában.

Káel Csaba elmondása szerint Bartók alakja és életműve meghatározó inspiráció volt Magyarország legnagyobb világzenei fesztiválja, az eddig ősszel megrendezett Budapest Ritmo elindításánál. A rendezvénysorozat ezért most a Bartók Tavaszhoz kapcsolódva jelentkezik április 11. és 13. között az Akvárium Klubból Bettika Quintet, a Dresch Vonós Quartet és az Odd ID, a Tárkány Művek, és a CimbaliBand koncertjeivel.

Káel Csaba kiemelte, hogy a 2021-es Bartók-évforduló kiváló alkalmat kínál az új eseménysorozat elindítására és arra, hogy megmutassuk, az alkotóerő és a kreativitás felülkerekedik a világjárvány okozta nehézségeken. Hangsúlyozta: a cél az, hogy a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek a következő években fokozatosan országos eseménysorozattá váljon és még vonzóbb célponttá tegye Magyarországot a külföldről érkező turisták számára, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy a világjárványt követően talpra állhasson, megerősödhessen a kulturális és turisztikai terület.

"Fontos küldetésünknek tekintjük, hogy idén a digitális tér adta lehetőségekkel bölcsen élve minél szélesebb körben mutathassuk meg a világnak Magyarország szépségét, kulturális gazdagságát, ugyanakkor reménykedve gondolunk arra, hogy jövőre már személyesen is találkozhatunk a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek kedvéért országunkba látogató és a kultúrarajongó hazai közönséggel" - fogalmazott Káel Csaba.

A Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek részletes programja a www.bartoktavasz.hu weboldalon érhető el.

Nyitókép: MTI/Cseke Csilla