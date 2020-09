Új műfajokat szül a koronavírus, a CAFe Budapest be is mutatja őket

Soha ilyen nagy szükségük nem volt még arra az embereknek, hogy a művészet erejével feltöltődjenek, a fesztivál ezért kreatívan próbálja legyőzni a járványhelyzet okozta akadályokat – mondta el az InfoRádióban Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója, a fesztivált szervező operatív testület elnöke. Mint hozzáfűzte, az idei krízishelyzetben nagyobb figyelem jut a "hazai világsztárjainkra". Új produkcióval készül például a Recirquel újcirkuszi társulat is.

"Az volt már a sokadik átszerkesztési filozófiánk, hogy próbáljunk meg egy biztonságos fesztivált szervezni. Ezért koncentrálunk erősen a magyar sztárokra, előadókra. Szívmelengető dolog, hogy világhírűvé nőtt Recirquel társulat egy sorozat harmadik elemével áll ki; cirq-dance műfajban, ahol a tánc és a cirkusz úgy keveredik, hogy a tánc nem csak a földön zajlik."

Káel Csaba hozzátette, sokszor

Budapest közterein, vagy éppen újonnan kialakított, különleges kulturális terekbe szervezik a programokat.

"Az Opera frontján Vajda János: A képzelt beteg, avagy őfelsége komédiása című művének ősbemutatója lesz. És hogy hol? A CAFe Budapest szereti felfedezni az új játszóhelyeket, úgyhogy ez a produkció a Magyar Állami Operaház legújabb játszóhelyén, az Eiffel Műhelyházban jön létre."

A színházi események is formabontók lesznek, az Örkény István Színház Kiváló dolgozók című dokumentumszínházi előadását mutatja be a CAFe Budapest keretében, ahol a szociális szférában, egészségügyben dolgozó civilek állnak majd színpadra, és mesélik el saját történeteiket. A Katona József Színházban egy kamasz szereplővel állítják színpadra egy értelmiségi család életéről szóló, a gyermek elhanyagolását bemutató kortárs angol drámát Hát, ha van is, én még nem találtam meg címmel. A Trafóba a neves külföldi színház csapat, a Rimini Protokoll Hagyaték című interaktív színházi installációja érkezik. Fischer Iván lakásszínházában pedig Nádasdy Ádám fordításában, Gyabronka József előadásában Dante Poklát nézhetik meg.

Két kiemelkedő kortárs kiállítást is bemutat a CAFe Budapest fesztivál – hívta fel a figyelmet Káel Csaba. Az egyikkel Barabási Albert-László hálózatkutató fizikus és csapata áll elő a Ludwig Múzeumban, Rejtett mintázatok címmel.

"Talán meglepő, hogy egy fizikus hogyan kerül egy művészeti fesztivál étlapjára. A hálózatkutató munkájába régóta bevon dizájnereket is, olyan érdekes, non-figuratív, absztrakt jelenségek jönnek létre, amelyek elfogadhatók kortárs műalkotásokként is, a kiállítás pedig továbbmegy majd Németországba és az Egyesült Államokba is."

A másik kiállítás a kor legjelentősebb absztrakt festőjéé, Sean Scully-é, aki az egész régióban most állít ki először.

A fesztivált szervező operatív testület elnöke felhívta a figyelmet a CAFe Budapest társrendezvényeire is. Elmondása szerint az eseménysorozat egyik legfontosabb partnere az Art Market Budapest kortárs képzőművészeti vásár, ahogy a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár, valamint Budapest Ritmo világzenei fesztivál is.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd