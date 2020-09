Nem látszik megoldódni a SZFE körüli konfliktus

Hétfő éjfélkor foglalták el az egyetemet a hallgatók, szalagokkal és sátrakkal elbarikádozva az épület bejáratát. Követeléseiket kedd délutánra fogalmazták meg, amelyet L. Nagy Attila, a Hallgatói Önkormányzat elnökségi tagja ismertetett az InfoRádiónak:

garantált autonómiát az egyetemnek,

az egyetem modellváltásáról szóló törvényt a jelenlegi formájában elutasítják,

elutasítják a kuratórium és a felügyelőbizottság kinevezésének módját és így a jelenlegi kuratóriumot és felügyelőbizottságot is,

elutasítják a fenntartó által elfogadott alapdokumentumokat,

elutasítják bármilyen önkényesen kinevezett új vezetőséget,

követelik a szenátus jogköreinek visszaállítását,

követelik a lemondott szenátus által megfogalmazott alapdokumentumok elfogadását,

követelik a jelenlegi kuratórium lemondását,

követelik, hogy az állam ne vonulhasson ki teljesen az egyetem finanszírozásából,

nyomatékosan kijelentik, hogy a pártpolitikától a továbbiakban is elhatárolódnak, és kérik annak képviselőit, hogy maradjanak távol az ügytől,

az egyetemre további rendelkezésig csak az egyetem polgárai léphetnek be.

Az ügy előzménye, hogy hétfőn lemondott tisztségéről az egyetem vezetése és szenátusa. Elfogadhatatlannak tartják a Vidnyánszky Attila által már aláírt új egyetemi alapdokumentumokat. Szeptember 1-jétől a szenátus, az egyetem legfőbb döntéshozó szerve többé nem dönthet saját működési szabályzatáról, nem szólhat bele a költségvetésbe, nem választhatja meg az egyetem rektorát.

Németh Gábor távozó rektori tanácsadó az InfoRádiónak elmondta,

az egyetemi autonómia felszámolása miatt okafogyottá vált a munkájuk.

„Az a szenátus, amely nem gyakorolhat szenátusi jogokat, tehát megszűnik legfőbb döntéshozói szerv lenni, értelmét veszti, ezért a szenátorok fel fognak mondani – fogalmazott, hozzátéve: – Az intézményvezetőktől is elvonták azokat a jogokat, hogy önállóan dönthessenek arról, hogy például kik indíthatnak osztályt, esetleg milyen oktatókat hívnak meg, tehát az ő jogkörül is oly mértékben csorbult, hogy nincs értelme a maradásuknak.”

Sorban mondanak fel az egyetem legendás tanáregyéniségei is: Zsámbéki Gábor, Székely Gábor, Ascher Tamás, aki korábban, 2006 és 2014 között az egyetem rektora is volt, Enyedi Ildikó Arany Medve-díjas filmrendező, illetve Bodó Viktor színész, rendező is bejelentette, nem vállalja az első éves színész osztály vezetését.

Vidnyánszky Attila az ATV Egyenes beszéd című műsorának a vendégeként úgy fogalmazott: „az egyetem vezetése az első pillanattól kezdve nem akar elfogadni semmit, ami a változás szempontjából fontos lenne”. Az alapítvány kuratóriumi elnöke szerint

a párbeszédnek ki kell alakulnia, de ehhez semmilyen autonóm jogkört nem kell visszaállítani.

„Minekünk azt kell bizonyítanunk, hogy szakmaiság mentén gondolkodunk elsősorban. Hogy pozitív változásokat akarunk hozni – nyilatkozta Vidnyánszky Attila. – A másik félnek, és ebben benne vannak a diákok is, azt kellene bizonyítania, hogy nyitottak, hogy lehetőséget adnak. Ahhoz, hogy ez így kialakuljon, nem kell semmilyen jogkört visszaállítani. Egyszerűen le kell ülni beszélgetni” – tette hozzá.

A Színház- és Filmművészetért Alapítvány egy nappal az egyetem szenátusának lemondása után közleményben reagált a bejelentésre: elfogadhatatlannak és felelőtlennek tartják a vezetés lemondását. Mint írják, „az SZFE vezetőinek feladata és felelőssége, hogy folytassák munkájukat és biztosítsák az egyetem jogszerű, biztonságos működését”.

