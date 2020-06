Baán László tájékoztatása szerint a Szépművészeti Múzeum beázásának okait a legjelentősebb építésügyi minőségellenőrzési intézmény, az ÉMI vizsgálja. Mint ismert, a vízbetörés elsősorban a Román Csarnok egy részét érintette, ahol a falfestések sérültek, azonban a kivitelező vállalta ezek garanciális kijavítását, így anyagi kár nem érte sem a múzeumot, sem a közt.

A főigazgató emlékeztetett,

az elmúlt 70 év során keletkezett, sokkal nagyobb pusztításokat is „gyönyörűen” helyre tudták állítani

a restauráló kollégák, és ez most is így lesz.

Az első vizsgálatok alapján a vízbetörés legfőbb oka, hogy a Szépművészeti Múzeumon nem található külső eresz, amely a tetőn felgyülemlő nagy mennyiségű csapadékot elvezesse, így miután a városi csatornák megteltek, hiszen a Dózsa Györgyi úton is hömpölygött a víz, megtörtént a baj – magyarázta az InfoRádiónak Baán László. Most az a kérdés, hogy a vízbetörés milyen pontokon történt. Hasonló esőzésekre számítva, várhatóan vízátvezetőkkel fogják orvosolni a helyzetet nagyon rövid időn belül.

A főigazgató arra is kitért, hogy a Román Csarnok falainak restaurálási munkálatai körülbelül egy-két hónapot fognak igénybe venni, így ezen időszak alatt a kiállítás nem látogatható, ellenben az állandó tárlatok összes többi része most is várja a látogatókat. Megjegyezte, ugyan az eltelt egy hét alkalmával is voltak szokványos, kisebb esőzések, azok már nem okoztak hasonló problémákat, mint a múlt hétvégi özönvízszerű időjárás.

A Román Csarnok alatt található szintre is átszivárgott a víz, ahol műkincseket őriznek,

erősítette meg Baán László, kiemelve: „végzetes” károk azonban nem keletkeztek, hiszen miután megtörtént a riasztás, a kollégák már azonnal bent volt az épületben. A szakember szerint különösebb probléma nélkül restaurálható lesz az a néhány érintett műtárgy, amely megsérült. Jelenleg ezek tüzetes átvizsgálása zajlik egy másik helyiségben, az érintett terülten pedig már nyoma sincs a víznek, és a páraszint is állandó. Vagyis a nagyobb problémákat, a nagy bajt sikerült megelőzni – tette hozzá.

Nyitókép: MTI/Cseke Csilla