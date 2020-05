Csütörtök – online kulturális programajánló a karantén idejére

A Budapesti Távmoziban ma Woody Allen-vetítéssorozat indul, hétfőig minden nap 21 órától levetítenek egy Woody Allen-filmet. Ma este Sean Penn-nel, Samantha Mortonnal, Uma Thurmannel, Anthony LaPagliával és vérpezsdítő 30-as évekbeli dzsesszzenével, Django Reinhardt muzsikájával A világ második legjobb gitárosa című filmet tűzik műsorra.

Újdonság a távmozi kínálatában a Lótolvajok című Ezüst Medve-díjas film is, amit 19 órától vetítenek. Per Petterson bestsellere nyomán készült film egy életre szóló élményt és traumákat okozó kamaszkori nyár története, illetve a visszatekintés története ez a gyönyörű természeti környezetben játszódó film.

A Szeretem a Jaffás könyveket Klub Facebook-oldalán 18 óra 30 perctől Ablonczy Balázs Ismeretlen Trianon című új könyvéről a szerzővel Kántor Viola beszélget. Az e-könyv formájában elérhető kötet a diplomáciai és belpolitikai nézőpontok mellett leginkább arra fókuszál, miként érintették az 1918 és 1921 közötti események a hétköznapi emberek életét.

A szombathelyi Weöres Sándor Színház 18 órakor teszi közzé a YouTube-on Alföldi Róbert első rendezését a színházban, a Makrancos Kata avagy a hárpia megzabolázása című művet. Shakespeare vígjátékát napra pontosan öt éve mutatták be Bányai Kelemen Barna és Bánfalvi Eszter főszereplésével, az előadás egészen vasárnap estig lesz elérhető.

A Miskolci Nemzeti Színház Martin McDonagh a Katona József Színházban is játszott darabját, a Hóhérokat teszi elérhetővé 19 órától a Facebook-oldalán, ez az előadás is vasárnapig látható. A történet kisemberek között, a világ végén egy kocsmában játszódik, ahogyan ezt McDonagh drámáiban megszokhattuk. A főhős pedig az angol főhóhér, aki a halálbüntetés eltörlésével kocsmárosnak áll, ám bármennyire is tisztességes hivatásnak tekintette korábbi szakmáját, kísérti a múltja.

A Bethlen Téri Színház adja közzé Réti Anna Lépcső című koreográfiáját. Az embereknek rég nincsenek szárnyaik, lépcsőn járnak csupán le s fel – ebből a képből indul ki a fekete léggömbök között játszódó táncos költői est, az előadó Hargitai Mariann.

A Garden Wonder Facebook-oldalán vissza is nézhető koncertsorozatban ma 21 órától Jenny Kern fog élőben játszani, New Yorkból, a nappalijából.

Folytatódik a csütörtök esténkénti virtuális űrséta a csillagászat.hu és a Svábhegyi Csillagvizsgáló közös szervezésében. Ma 20 órától Kiss László csillagász, Széchenyi-díjas akadémikus, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója fog előadást tartani a csillagászat legfrissebb témáiról. Az élő bejelentkezés után pedig chaten kérdezni is lehet Kiss Lászlótól.

Csak gyerekeknek

Schneider Jankó bábművész Antanténusz Karanténusz meseolvasása René Goscinny: A kis Nicolas című könyvéből, Bognár Róbert fordításában, délutánonként 14 órától YouTube-csatornáján.

Uzsonnához mesél minden nap 16 órától Markó-Valentyik Anna bábművész Soundcloud-csatornáján.

Epres-Madarász Éva színművész esténként 20.30-tól Csukás István: Vakáció a halott utcában című regényét olvassa fel Facebook-oldalán.

Farkasházi Réka és a Tintanyúl Facebook-oldalán meséket hallgathatnak.

A Mesebolt Bábszínház művészei minden nap mesékkel várják az érdeklődőket a színház YouTube-csatornáján.

A Kolibri Színház művészei MobilMeséket olvasnak a színház YouTube-csatornáján.

Nyugimesék színészektől a Marie Claire YouTube-csatornáján.

Tíztőlmese Huzella Júliától a Facebookon.

A Ciróka Bábszínház heti háromszor jelentkezik be Facebook-csatornáján.

A kolozsvári Puck Bábszínház előadás-felvételeket tesz elérhetővé hétfőn, szerdán és vasárnap 9 órától román, 11 órától magyar nyelven.

A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház YouTube-csatornáján folyamatosan tesz elérhetővé előadás-felvételeket.

A nagyváradi Lilliput Társulat YouTube-csatornáján folyamatosan tesz elérhetővé előadás-felvételeket.

A székesfehérvári Vörösmarty Színház Meseszínháza és a színház művészeinek bábfilmsorozata

Ákos-koncert minden szerdán

Kovács Ákos Kossuth-díjas énekes, előadóművész úgy döntött, hogy mindenki számára elérhetővé teszi az elmúlt 10 év koncerttermését, korábban nem látott formában. Az előadóművész hivatalos YouTube-csatornáján szerdánként mindenki megtekinthet egy Ákos-koncertfilmet. Tizenegy héten át minden szerda este 8 órakor közzétesznek egyet-egyet az elmúlt 10 esztendő koncertfilmterméséből. Ezek HD-ben, teljes hosszukban még soha nem voltak láthatók az interneten.

A már korábban rögzített nagyszabású koncertfilmek elérhetővé tétele mellett szombatonként kisebb kulturális produkciókkal, házi muzsikálással, esetleg versmondással, novellafelolvasással jelentkezik Kovács Ákos. Utóbbi szintén a YouTube-csatornáján elérhető.

Akcióban a színházak

Az Országos Diákszínjátszó Egyesület YouTube-csatornáján minden nap 17 órakor tesz elérhetővé egy-egy előadást.

A Katona József Színház a repertoárjáról már lekerült előadásokat tesz közzé és folyamatosan elérhetővé a YouTube-csatornáján.

A Pécsi Nemzeti Színház folyamatosan elérhetővé tesz a repertoárról már lekerült előadásokat. A közzétételt a színház Facebook-oldalán lehet követni.

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata folyamatosan bővíti a YouTube-csatornájukon elérhető előadás-felvételeket.

A Komáromi Jókai Színház folyamatosan bővíti a YouTube-csatornáján elérhető előadás-felvételeket.

A szombathelyi Weöres Sándor Színház YouTube-csatornáján tesz közzé korlátozott ideig elérhető felvételeket.

A nagyváradi Szigligeti Színház YouTube-csatornáján tesz közzé felvételeket.

Ruzdija Sejdovic és Jovan Nikolic: Kosovo mon Amour című darabját olvassa fel március 27-től a Független Színház.

A fővárosi Madách Színház videósorozatot indít hétfőn a Facebook-oldalán, valamint a honlapján. A videókon a teátrum vezető művészei egy-egy dalt adnak elő a repertoár darabjaiból. A videókat kétnaponta töltik fel, a dalok az elmaradt műsor sorrendjét követik.

Újabb exkluzív tartalmak karantén idejére az InfoRádióból és az Infostartról

Aki pedig olvasni és nézni szeret, annak indítottuk Itt az Infostarton is kínálunk különleges hallgatni valót karantén idejére. Számos exkluzív, máshol nem elérhető nagyinterjút tett a rádió elérhetővé. A legfrissebb feltöltés Sipos Mihály, Novák Ferenc és Gál Tibor interjúja, de hallható beszélgetés Enyedi Ildikóval, Karátson Gáborral és Jankovics Marcell-lel is, a korábbiak közül pedig Polgár László, Koltai Lajos, Jelenits István, Csányi Vilmos, Komlós Juci, Bodrogi Gyula, Grosics Gyula, Rost Andrea, Marton Éva, Benkő László, Morcsányi Géza, Jordán Tamás, Hankiss Elemér, Polcz Alaine vagy Bibó István Aréna-interjúit lehet újra meghallgatni.Aki pedig olvasni és nézni szeret, annak indítottuk 50 év, 50 meccs cikksorozatunkat, amelyben az elmúlt fél évszázad minden esztendejéből kiválasztunk egy, szerintünk emlékezetes meccset, és nemcsak írunk róluk, hanem amelyik elérhető, annak a videofelvételét is megosztjuk önökkel.

A koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet idején Facebook- és weboldalán kínál kulturális csomagot közönségének a Békéscsabai Jókai Színház. A nézők megtekinthetik a színészek saját verses-zenés produkcióit, musicalekből énekelt részleteit. Óvodásoknak készült a színház Mesevilág-sorozat, a Netszínházban pedig az elmúlt évadok bemutatóinak felvételét érhetik el az érdeklődők. A költészet napja alkalmából online versmondásra hívják az irodalomkedvelőket Versek a vesztegzárból címmel.

A Kecskeméti Katona József Múzeum tagintézményei - a Cifrapalota Kiállítóhely, a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely, valamint a Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye - a veszélyhelyzet fennállásáig naponta frissülő, digitális, múzeumi tartalmakkal készülnek. A Virtuális múzeumpercek című rovatban minden hétköznap múzeumi tartalmak láthatók, virtuális séták a kiállítóhelyeken. A Kreatív múzeumpercek - gyerekeknek című rovatban pedig minden nap játékos, kreatív feladatokkal, videókkal készülnek az óvodások és kisiskolások számára a Facebookon, illetve az intézmény honlapján.

Indul a várkertonline

A Várkert Bazár a kialakult rendkívüli helyzetben is a megszokott formában és minőségben szeretné szolgálni közönségét, ezért digitális programsorozatot indít #várkertonline néven a Facebookon, YouTube-on és a Várkert Bazár honlapján.

Az első saját tartalom Virágvasárnap indul és Húsvéthétfőig tart: Gryllus Dániel, a Kossuth-díjas Kaláka együttes alapítója adja elő Lackfi Jánossal közösen írott dalait, amelyet a Várkert Bazár Facebook-oldalán április 5-13. között minden este 19 órától követhetnek.

A húsvéti online programok között lesznek kézműves foglalkozások és zenei tartalmak is, többek között Csík János és a Mezzo, a Muzsikás Együttes és a Kolompos Együttes felvételeit élvezheti majd mindenki az otthonában.

Filmek és iskolatévé a közmédiában

Az archivum.mtva.hu/radio/ oldalon olyan klasszikusok érhetők el hangoskönyvként, mint A kőszívű ember fiai, az Ábel a rengetegben, A Pál utcai fiúk, a Mesék Mátyás királyról, A kincses sziget, a Robinson Crusoe vagy a Tom Sawyer kalandjai.

Az M5 csatorna minden hétköznap este 20.30-ig iskolatévéként működik. A reggel 8-tól este 20.30-ig terjedő műsorsávban a biológia, földrajz, matematika, történelem, nyelvtan és irodalom óráké, valamint a nyelvtanulásé a főszerep. A Felsős és Érettségi című műsorok az általános iskolai és gimnáziumi évfolyamoknak szólnak, a Szólalj meg! című sorozattal pedig a nyelvtanulókat célozzák meg. A Mindenki Akadémiája című műsorokban az egyetemi tananyag felé is kitekintenek. A műsorok visszanézhetőek a mediaklikk.hu oldalon.

Ezzel összhangban a Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) az oktatást segítő intézményekkel együttműködésben online hozzáférhetővé tette oktatási tartalmait a nava.hu oldalon.

Az MTVA Archívum pedig a Mozgóképarchívum megnyitásával az elmúlt 60 év legnépszerűbb magyar filmjeit, mesét, klasszikus és fikciós sorozatait teszi elérhetővé korlátozás nélkül a nézők számára az m3.hu oldalon.

Nyitva van a Filmarchívum

Az NFI Filmarchívum szakemberei által összeállított 90 mozgóképet tartalmazó válogatásban irodalmi alkotások filmváltozatai, fontos történelmi, ifjúsági és animációs filmek szerepelnek, melyek felhasználhatók a magyar irodalom, történelem és médiaismeret online oktatásához, továbbá hozzájárulhatnak a tartalmas kikapcsolódáshoz is.

Az NFI Filmarchívum elérhetővé teszi továbbá oktatási célú portálját, az Alapfilmek honlapot, amely az általános iskoláktól a gimnáziumig kínál segédanyagokat a magyar filmek feldolgozásához, és a közismereti tantárgyakhoz társítva juttatja minőségi tudáshoz a diákokat. A folyamatosan bővülő Alapfilmek jelenleg 312 feldolgozott magyar filmről kínál értékes információkat és filmrészleteket is, amelyek szintén segíthetik a digitális oktatást.

További nézni- és hallgatnivalók

A Magyar Állami Operaház videósorozatot indított, amelyben teljes előadásokat streamelnek online, szombatonként a Papageno Facebook-oldalán, vasárnaponként pedig az Opera YouTube-oldalán. Mindkét streamet az Opera a saját Facebook-oldalán is közvetíti. Ezen a hétvégén Massenet: Werther c. operája és Anne-Marie Holmes – Solmyosi Tamás – Adolphe Adam: A kalóz c. balettje szerepel a műsoron 19 órai kezdettel.

A Müpa megnyitotta médiatárát, ahol regisztráció nélkül is elérhető több mint 100 koncert, előadás és irodalmi est HD-minőségű felvétele.

A Budapesti Fesztiválzenekar (BFZ) muzsikusai hétfőtől minden nap Karanténesteket tartanak. Az online követhető kamarakoncertek a zenekar Facebook-oldalán és a honlapján láthatók 19.45-től.

A Vígszínház naponta 19 órakor jelentkezik be VígLive műsorával a színház Facebook oldalán.

A dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház több előadása felvételről elérhető,

A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ a Fővárosi Nagycirkusz Facebook-oldalán kulisszatitkokkal, riportokkal és érdekességekkel gazdagított online tudósításokkal, valamint a Fővárosi Nagycirkusz korábbi, rögzített műsorainak levetítésével jelentkezik.

A TRIP Hajó legénysége "karanténszínházat" alapított, amelynek előadásait Facebook-közvetítéseken láthatja a közönség. Az első előadás hétfőn lesz: Dennis Kelly After the End című darabját mutatják be a Merlin Színház 2008-as magyar nyelvű ősbemutatója nyomán.

Számos híres külföldi intézmény is kínál online tartalmakat

A bécsi Staatsoper weboldalán például régebbi opera- és balett közvetítések láthatók,

a Detroiti Szimfonikus Zenekar ingyenesen elérhetővé teszi a teljes archívumát.

"Ha te nem jössz a zenéhez, a zene jön el hozzád" - fogalmazta meg mintegy mottóként a Párizsi Filharmónia, amelynek "zenei túlélőkészletként" minden régi koncertje elérhető a PhilharmonieLive alkalmazása segítségével.

A Párizsi Opera, amelynél a bezárás a történelmi és drága sztrájkot követi, a Culturebox-szal közösen ingyen opera- és balettközvetítéseket tesz elérhetővé a honlapján. Kedden a március elején bemutatott Manon Lescaut új előadása lesz műsoron.

A bécsi és a müncheni operaház is követi a példát, a Stockholmi Opera pedig Wagner a Valkűrök című ötórás művét sugározza videofelvételen.

A világ legrangosabb zenekara, a Berlini Filharmonikusok kezdte a sort azzal, hogy ingyenes hozzáférést biztosított egy hónapra az amúgy fizetős Digitális Koncertterméhez.

